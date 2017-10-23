Пять практических советов солдату в белорусской армии 5 23.10.2017, 10:08

1,455

Бороться с дедовщиной должны не только те, чьи сыновья служат в части, а все граждане.

После трагедии в Печах в редакцию vkurier.by пришло письмо, в котором бывший солдат, проходивший срочную службу еще в 2011-2012 году, откровенно и подробно рассказал, что такое дедовщина, откуда она берется, кто такой «черт», что такое «лоси» и как действовать близким, чтобы не навредить срочнику.

«Бывший солдат» признался, что вспоминать свою службу в армии ему эмоционально непросто. Парень подробно ответил на вопросы «с чего начинается дедовщина» и «как простые современные ребята продолжают сохранять жестокие традиции» и дал несколько небезынтересных советов, как не навредить своим близким.

Первое, и самое важное: если вы посещаете своего друга\парня\родственника в первые полгода его службы, никогда не спрашивайте про дедовщину. Правды он вам скорее всего не скажет, но его сослуживцы могут услышать, а если потом в краткие сроки прибудет проверка, могут посчитать, что солдат нажаловался. Это плохо скажется на его службе.

Второе: не берите слишком много еды. Понимаю, хочется максимально помочь близкому, но, даже если в части нет дедовщины, еду все равно запрещено хранить в расположении. А если в части есть крепкая дедовщина, еду, которую заберет с собой ваш близкий, съедят дембеля. Это относится и к посылкам.

Третье: денежная поддержка крайне важна для солдата. Зная заработки наших людей, сложно советовать выслать любую сумму, которую просит солдат, в кратчайшие сроки. Но лучше постарайтесь, от этого может зависеть очень многое.

Четвертое: если через звонок или во время встречи ваш близкий рассказал об унижениях и беспределе, не надо метаться. Это может навредить. Сохраните холодную голову (постарайтесь) и попытайтесь решить проблему анонимно, через организации (правозащитные или иные) или посредством анонимных писем.

Пятое: бороться с дедовщиной должны не те люди, чьи близкие находятся в зависимости от этой системы, а мы – простые граждане. Иначе мы увидим только больше случаев, подобных тому, что произошли в Печах.