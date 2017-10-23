Сколько на самом деле стоит «бесплатный» детский сад 23.10.2017, 10:13

Месячная плата за детсадовскую группу приближается к реальной средней зарплате в регионах.

Недавно власти изъявили намерение организовать в детских садах платные группы. Журналисты «БГ» решили подсчитать на примере двух семей Брестчины, во сколько обходятся бесплатные детсадовские группы.

Городской детский сад

У брестчанки Дианы двое детей детсадовского возраста. Старшей дочери — 5,5 лет. Она ходит в старшую группу одного из детских садов в центре Бреста. Младшему сыну — 3,5 года. Он посещает младшую группу. Каждый год Диана выкладывает круглую сумму на бесплатный (!) детский сад, сопоставимую с 5,5 бюджетов прожиточного минимума (с 1 августа 2017 года БПМ составляет 197,57 белорусских рублей). То есть на детский сад у молодой брестчанки уходит около 1 100 рублей в год, или 122 рубля в месяц, за двоих детей.

Откуда берется такая сумма?

Питание в детском саду в группе дневного пребывания на ребенка от 3 до 6 лет стоит 2,37 рубля в день. То есть около 50 рублей в месяц. Если в семье таких детей двое, то предоставляется скидка в размере 30%. То есть на «покушать» в детском саду уходит около 36 рублей в месяц на одного ребенка.

В конце лета в детском саду вывешивают перечень того, что необходимо принести в группу. В списке традиционно канцелярские принадлежности, спортивная обувь и форма, туалетная бумага и салфетки.

Кроме того, в детском саду просят сдавать в каждую группу по 6 рублей в полугодие на моющие средства, 3 рубля в месяц на материально-техническое обеспечение, 4 рубля на поход в театр. Отдельная статья расходов — сборы родительского комитета на подарки детям и воспитателям, другие нужды группы.

При этом в эти «другие нужды» не входят крупные экстрарасходы. Так, в группе сына попросили принести по 20 рублей на мебель, еще 22 — на подушку. Разумеется, такие «поборы» не являются обязательными и воспитатели и руководство сада отвечают на недовольство родителей, мол, «можете деньги не приносить, это не обязательно, но это же ваши дети…»

Отдельно оплачиваются предлагаемые в саду дополнительные занятия. 10 — 12 рублей в месяц, например, стоит посещение хореографического кружка.

Прайс-лист

«БГ» подсчитала, сколько будет стоить закупиться по детсадовскому списку и сдать на все «нужды» детям Дианы, приведя полный прайс-лист для двух детей. Минимальные цены на товары подсмотрены в гипермаркетах и магазинах города над Бугом.

В поселке еще круче

В одном из поселков Столинского района живет Кристина. У нее также двое детей ходят в детский сад. Старшей дочери — 5,5 лет, младшей — 3,5 года. В поселковом детском саду помимо концелярских изделий в списке для каждой группы — перечень моющих средств, питьевая вода, настольные игры, сказки и прочее. Весь этот набор надо приносить раз в полгода. На каждого ребенка. Куда уходит 20 банок геля для туалета (по количесву детей в группе), представить сложно.

Отдельно нужно сдавать раз в год по 15 рублей с каждой семьи на ремонт садика и другие расходы. Например, в этом году собирали в группе для младшей по 2 рубля на чашки для детей.

Годовая сумма выходит не больше чем в городе над Бугом только лишь из-за того, что поселок находится в Чернобыльской зоне, где на питание детей предоставляется скидка 50%.

В итоге, по подсчетам «БГ», поселковый детский сад, куда Кристина водит своих дочерей, обходится семье в 957,2 рубля в год, или 106 рублей в месяц.