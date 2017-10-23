Успеет ли Каталония объявить независимость 23.10.2017, 10:23

Полумиллионным митингом ответила Барселона на решение центрального правительства ввести в автономии прямое правление.

Конституционный ответ

Впервые в истории современной Испании правительство решило ограничить автономию одной из провинций страны — Каталонии. Не удовлетворившись ответом Барселоны на вопрос о том, провозгласит Каталония независимость или нет, правительство Испании 21 октября объявило, что намерено исполнить ст. 155 Конституции. Она декларирует, что, если один из регионов не выполняет свои обязательства перед государством либо вредит национальным интересам Испании, правительство с одобрения сената вправе применить любые меры в рамках закона, чтобы исправить ситуацию, пишет РБК.

В 1989 году Мадрид угрожал применением ст. 155 во время спора о налоговых отчислениях между центральным правительством и Канарскими островами. Но тогда до принятия конкретных мер дело не дошло: ситуация разрешилась после первого предупреждения из Мадрида.

Голосование в сенате по каталонскому вопросу назначено на 27 октября. Мадрид убежден, что сейчас имеет место нарушение обоих положений статьи — неисполнение обязательств и ущерб государственным интересам.

До заседания сената парламент Каталонии проведет экстренную сессию, где обсудит свой ответ на действия Мадрида. В своей колонке на The Independent генеральный секретарь каталонского Совета по публичной дипломатии Альберт Ройо-Марине пообещал, что сессия станет «исторической». По данным испанской газеты La Razon, на сессии, которая состоится 27 октября, Карлес Пучдемон и его соратники объявят о независимости Каталонии.

У правительства Каталонии есть два основных варианта ответа Мадриду, отмечает Reuters. Либо региональный парламент окончательно принимает декларацию о независимости, либо Пучдемон опередит Мадрид и сам распустит региональный парламент. В любом случае на выработку ответа у Барселоны всего четыре дня. Ранее источники Bloomberg утверждали, что уже в понедельник, 23 октября, парламент Каталонии будет обсуждать технические вопросы провозглашения независимости.

Прямое управление или атака на свободы

Кабинет Мариано Рахоя 21 октября сформулировал четыре цели политики в отношении Каталонии — восстановление конституционного порядка, установление нейтральных органов власти на местах, поддержка экономического роста, обеспечение прав и свобод всех жителей Каталонии. При этом Мадрид намерен отправить в отставку главу женералитата (правительства Каталонии) Карлеса Пучдемона, его заместителя и министров. Временно управлять регионом будут уполномоченные Мадридом лица, от которых женералитат будет получать указания.

Премьер Рахой также запросил право в течение полугода распустить парламент Каталонии и провести досрочные выборы. Кроме того, анонсированы «специальные меры» для поддержания наиболее важных сфер жизни общества: экономической, финансовой, безопасности. В этих областях также будет введен особый контроль центрального правительства. Как заверяет Мадрид, ручное управление будет осуществляться до тех пор, пока не будет избран новый состав женералитата.

Путь к раздору

Будучи конституционной монархией, Испания фактически является федеративным государством, разделенным на 17 провинций с широкой степенью автономии. Отношения с центральной властью регулируются на основе статута, в котором оговорено разделение сфер влияния и ответственности столичных и региональных властей.

Первый статут Каталонии был принят в 1979 году; в 2006 году по предложению регионального парламента и с одобрения парламента Испании был принят новый, давший больше полномочий местным властям. Впоследствии Конституционный суд заблокировал некоторые радикальные положения, в частности определение каталонцев как нации, равенство национальных и региональных судов.

1 октября 2017 года на референдуме в Каталонии 90% избирателей при явке в 43% (2,28 млн из 5,31 млн избирателей) высказались за отделение от Испании.

Мадрид счел проведение референдума незаконным, так как оно противоречило Конституции, к тому же проведение его было запрещено региональным конституционным судом. Подводя итоги референдума, Пучдемон заявил, что Каталония получила право на независимость, но сначала предлагает Мадриду переговоры. Рахой в ответ потребовал от Пучдемона прояснить, объявила автономия независимость или нет. Не дождавшись от Барселоны внятного ответа, правительство Испании и направило на утверждение меры в контексте применения ст. 155 Конституции.

Новость о решении испанского правительства вызвала ожесточенную реакцию в Барселоне. Уже в субботу сторонники независимости вышли на шествие во главе с Пучдемоном и министрами регионального правительства. По подсчетам CNN, в демонстрации приняли участие около 500 тыс. человек при населении Барселоны 3,2 млн.

Участники шествия выкрикивали лозунги в поддержку независимости Каталонии и требовали отпустить из-под ареста двух каталонских политиков — Жорди Санчеса и Жорди Куишату, которые с 16 октября постановлением Верховного суда Испании заключены под стражу за «подстрекательство к мятежу».

В демонстрации приняла участие и мэр Барселоны Ада Колау. Еще две недели назад она выступала против одностороннего провозглашения независимости, призывая стороны к диалогу. Однако в субботу, 21 октября, она заявила, что действия Мадрида «являются серьезной атакой на права и свободы всех и каждого, в Каталонии и за ее пределами».

Будучи членом Социалистической партии (ИСРП), крупнейшей оппозиционной силы страны, Колау резко осудила решение партийного руководства договориться с правительством о роспуске парламента Каталонии. «Неприемлемо, чтобы движение, которое боролось с диктатурой Франко, сейчас поддерживает настолько далекие от разрешения ситуации меры», — заявила она на субботнем шествии.

ИСРП 20 октября договорилась с правящей Народной партией о совместной поддержке проведения досрочных выборов в Каталонии. Собеседник в испанском правительстве рассказал, что для проведения политики в отношении Каталонии премьер-министру Рахою требуется максимально широкая межпартийная поддержка. По мнению Колау, сейчас необходимо «создание демократического фронта, чтобы защищать институты власти, а не свергать их».