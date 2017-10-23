Не стало одного из основателей группы AC/DC Джорджа Янга 4 23.10.2017, 10:33

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Джордж Янг

Фото: Caroline Gillies / Getty Images

Знаменитый музыкант родился в шотландском Глазго в 1946 году.

Один из создателей, а также бывший участник, продюсер и автор песен рок-группы AC/DC Джордж Янг умер в возрасте 70 лет. Он лично продюсировал такие альбомы группы, как T.N.T, Powerage и High Voltage, говорится в сообщении в официальном паблике группы в соцсетях.

От лица AC/DC «с болью в сердце» сообщается «об уходе нашего возлюбленного брата и наставника Джорджа Янга». Участники группы отмечают, что «не могли желать более преданного и профессионального музыканта, автора песен, продюсера и советника». «Без его помощи и руководства AC/DC не было бы», — говорится в сообщении.

«За все, что он сделал и дал нам за свою жизнь, мы всегда будет помнить его с благодарностью и хранить воспоминания о нем в наших сердцах», — заключают участники группы.

Причина смерти не сообщается.

Джордж Янг родился в Глазго, Шотландия, в 1946 году. В 1963 году вместе с семьей переехал в Сидней, Австралию. В 1965-м вместе с Гарри Вандой организовал группу The Easybeats, является соавтором большинства ее песен. Вместе с братьями Ангусом и Малькольмом создал группу AC/DC в 1973 году, долгое время сотрудничал с ней в качестве продюсера, являлся автором некоторых песен и некоторое время даже выступал в ней в качестве бас-гитариста. Джордж Янг лично продюсировал такие альбомы группы, как Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T, Powerage и High Voltage.