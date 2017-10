Свободу Афнагелю, Винярскому, Северинцу! 5 23.10.2017, 10:49

1,694

Евгений Афнагель

Западные политики должны помнить о политзаключенных в Беларуси.

Об этом в facebook.com написал общественный активист Денис Казакевич:

- Предлагаю напомнить западным политикам о том, что Евгений Афнагель, Павел Северинец, Виктор Рубцов, Борис Аникеев, Владимир Непомнящих продолжают сидеть на сутках.

Вот образцы твитов:

@RepChrisSmith Reminder: Afnahel,Viniarski,Sevyarynets, Nepomniaschich ET AL are in detention in #Belarus for peaceful protest

@JHahnEU Reminder: Afnahel,Viniarski,Sevyarynets, Nepomniaschich ET AL are in detention in #Belarus for peaceful protest

@BZdrojewski Reminder: Afnahel,Viniarski,Sevyarynets, Nepomniaschich ET AL are in detention in #Belarus for peaceful protest

К твитам можно прикреплять картинки. Например, этот плакат, разработанный активисткой из Могилева Ольгой Тышкевич.