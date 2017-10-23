«Вода же теплая, целых 7 °С» 5 23.10.2017, 10:58

2,151

Как белорусские моржи соревновались на Комсомольском озере.

С 20 по 22 октября на столичном Комсомольском озере прошел Фестиваль закаливания и зимнего плавания «Белгарт Опен». Как моржи соревновались в практически ледяной воде, смотрите в фоторепортаже информагентства «Минск-Новости».

— Я за 13 минут 6 секунд одолел километр. Конечно, сложнее, чем в крытом бассейне, но некритично. Вода же теплая, целых 7 °С. Вот в Польше, когда участвовал в отборочных соревнованиях на чемпионат Европы, было где-то +3−4 °С. Проплыл тогда 5 километров за 56 минут, после чего дня три в кровати лежал, восстанавливался, — рассказал журналистам 26-летний пловец из Витебска Ярослав Пронин, победитель заплыва на дистанции 1000 метров вольным стилем. — Отразилось ли на здоровье? Да все нормально. Все-таки готовился к этому 2 года. Зимой три-четыре раза в неделю ходил на Двину, летом в ванну набирал холодную воду, клал туда лед, чтобы добиться +2 °С, и лежал по 15−20 минут.

Ярослав Пронин

Фестиваль «Белгарт Опен» стал первым этапом Кубка Беларуси по спортивному зимнему плаванию. Второй пройдет на Комсомольском озере с 1 по 3 декабря.