Defense One: США переводят свои ядерные бомбардировщики на круглосуточную боеготовность
23.10.2017, 11:07

Это происходит впервые с момента окончания холодной войны.

Отныне B-52, груженные атомными боезарядами, будут готовы в любое мгновение подняться в воздух для того, чтобы атаковать врага, пишет Defense One в своей эксклюзивной статье, полный перевод которой представляет Newsader. Отмечается, что главной причиной для такого решения является возрастание угрозы со стороны стран, владеющих ядерным оружием, таких как КНДР и Россия.

Генерал ВВС Дэвид Голдфейн пояснил изданию, что эта мера была принята "не столько в связи с конкретными событиями, сколько в качестве реакции на изменившуюся глобальную реальность".

"Это гарантия того, что мы к ней готовы", — заявил он.

По словам Голдфейна и других высокопоставленных военных чиновников, в самое ближайшее время командование, отвечающее за ядерные силы, примет официальное решение о переходе на полную боевую готовность.

В то же время возвращение B-52 в качестве стража холодной войны — лишь одно из многих решений, которые предстоит реализовать ВВС США в рамках общей стратегии в отношении меняющейся геополитической среды. Она включает в себя быстро развивающийся ядерный арсенал Северной Кореи, конфронтационный подход президента Трампа к Пхеньяну, а также все более агрессивные вооруженные силы России, указывает Defense One.

Голдфейн, являющийся высшим офицером ВВС и членом Объединенного комитета начальников штабов, предлагает своим коллегам подумать о том, чтобы принципиально изменить концепцию ядерных сил: по его мнению, американское ядерное оружие можно было бы использовать не только для сдерживания, но и ведения военных действий.

"Мир стал опасным местом, и у нас есть те, кто открыто говорят о готовности использовать ядерное оружие, — сказал он. — Это уже не биполярный мир, где есть только мы и Советский Союз. Теперь у нас есть и другие игроки, обладающие ядерным потенциалом".

Во время своей поездки по стране, которую он совершил на прошлой неделе, Голдфейн призвал летчиков перестать мыслить стереотипами холодной войны в том, что касается применения МБР, бомбардировщиков и тактических крылатых ракет с ядерными боеголовками.

"Я предложил Командованию глобальных ударов начать дискуссию о том, что вообще представляет собой обычный конфликт с ядерным аспектом? Как мы, будучи глобальной силой, собираемся реагировать, если это случится? Каковы варианты? Каков наш план сдерживания в этой ситуации?" — рассказал Голдфейн.

На вопрос о том, как возврат B-52 к режиму круглосуточного боевого дежурства поможет концепции сдерживания, Голдфейн ответил, что пока рано рассуждать об этом.

"Все зависит от того, о каких конкретных действиях мы говорим, и о том, обращают ли они (противники — Newsader) внимание на наш статус боеготовности", — сказал он.

Между тем, уже проведена необходимая подготовка базы ВВС Барксдейл к переходу B-52 на постоянное боевое дежурство. Именно там размещается Второе авиационное крыло стратегических бомбардировщиков, а также Командование глобальных ударов, которое управляет службами, ответственными за ядерные силы государства.

Старое бетонное здание, расположенное рядом со взлетной полосой, уже ремонтируется и вскоре сможет принять экипажи В-52. Они будут спать прямо в этом строении, чтобы в любое время дня и ночи быть готовыми бежать к своим самолетам. Внутри устанавливаются кровати для более чем 100 членов команд, которые займут свои места за штурвалами титанов холодной войны.

Суровость армейского быта скрасит комната отдыха с бильярдным столом, телевизором и столом с тапочками. На стенах — картины с изображениями соответствующих эскадрилий. На одном из полотен можно увидеть символ холодной войны — силуэт B-52 со словами "Peace The Old Fashioned Way".

В одной из локаций размещен логотип Стратегического воздушного командования США — еще одно напоминание о временах холодной войны, когда американские B-52 были всегда наготове, стоя прямо на взлетной полосе.

Сейчас места, предназначенные для парковки B-52, пока пустуют, однако уже совсем скоро их займут два "самолета Судного дня" — E-4B Nightwatch и E-6B Mercury. Это воздушные командные пункты, предназначенные для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

По крайней мере один из четырех таких самолетов, официально именуемых Национальным центром десантных операций, всегда находится в воздухе. "Апокалиптические машины" могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек. Во время зарубежных поездок президента "самолёт судного дня" сопровождает его, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".

Барксдейл и другие базы, где размещены ядерные бомбардировщики, готовятся к созданию специальных хранилищ, предназначенных для новой ядерной крылатой ракеты. Последняя в настоящее время находится на стадии разработки.

Отмечается, что в ходе поездки Голдфейн получил дополнительную информацию о том, как идет работа по замене более чем 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, и как скоро будет готова новая тактическая ядерная ракета.

"Наша задача — изложить варианты, — объяснил Голдфейн. — Мы разрабатываем рекомендации для главнокомандующего и министра обороны. Если глава STRATCOM (Стратегическое командование Вооружённых сил США — Newsader) или глава NORTHCOM (Северное командование Вооружённых сил США — Newsader) потребует от нас более высокого состояния готовности защищать родину, у нас должны быть возможности предоставить им такие силы".

Как сообщалось ранее, Lockheed Martin и Raytheon будут работать над новой крылатой ракетой, способной нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действия. Пресс-служба ВВС США сообщает, что первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в $900 млн и на 54 месяца. Как отмечается, после этого ВВС США выберут одну из двух этих компаний для производства 1 тысячи ракет.

"Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады", — цитировало агентство РИА "Новости" министра ВВС США Хезер Уилсон.

Она выразила уверенность в том, что "стратегия сдерживания срабатывает в отношении противников США, которые могут оценивать степень риска". По ее словам, "это оружие позволит расширить возможности" американских ВВС.