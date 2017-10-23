«Белорусы из-за рубежа смогут многое принести в страну» 11 23.10.2017, 11:17

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Умные и образованные патриоты готовы вернуться домой откуда угодно, если родине потребуется их помощь.

Павел Ткачик — по первому образованию и в душе инженер-строитель, профессионально нашедший себя в маркетинге. Сейчас живет в Лихтенштейне и от белорусского гражданства отказываться не собирается. Рассказ белорусского патриота из Лихтенштейна опубликовал onliner.by:

«С тех пор как я уехал из Беларуси, судьба заносит меня уже в третью страну на более-менее постоянное место жительства. Смешно вспомнить, сколько раз я объяснял людям, что за государство Беларусь, что находится оно не в Африке или Латинской Америке, что мы независимая страна, — как же часто я чувствовал себя «послом Беларуси в мире»! Я хочу рассказать, что такое жить за пределами нашей страны и почему для того, чтобы быть белорусом, необязательно жить в Беларуси.

Каково же это — быть эмигрантом? Слова «переезд», «эмиграция» связаны в наших умах с драматизмом и тяжелыми лишениями: мыть туалеты, годами не видеть родных — но зато жить на культурном Западе. Мой же опыт другой: Запада не существует, страдать при переезде или нет — личный выбор каждого, а мир уже совеем не тот, каким был в середине XX века.

Европа, где я жил больше всего и про которую могу говорить уверенно, — это удивительно разнообразная часть света. Разница в плане менталитета между испанцем, британцем и немцем не меньше, чем между любым из них и белорусом. Почему же их мы считаем Западом, а себя — нет? Почему же они считают абсолютно нормальным переезжать между странами сколько заблагорассудится — и это вызывает только положительную реакцию у их родственников и знакомых? Особенно запомнился недавний разговор с коллегой-шведкой. Я все допытывался: зачем ей с отличным образованием в области машиностроения, амбициями и знанием нескольких иностранных языков переезжать в Швейцарию, а не строить карьеру дома? Ответ меня впечатлил: «В Швеции чему-то интересному можно научиться, только работая в Volvo, а работать в автомобилестроении мне никогда не хотелось».

Многие проблемы, которые ассоциируются с эмиграцией, существуют, скорее, лишь в наших умах. Наше образование высоко ценится, лоукосты и мессенджеры позволяют держать связь с друзьями и семьей, как если бы ты и не уезжал, а иностранный акцент не мешает ни в профессиональном, ни в личном общении с местными (по крайней мере, если ты сам не считаешь его проблемой и не замыкаешься в общении только с представителями твоей диаспоры).

Умные, образованные люди — основной ресурс любого постиндустриального общества, и они ценятся везде. Многие белорусы, уехавшие за рубеж, невероятно успешны там, но мы про них не слышим. Вице-президенты инвестиционных банков, заведующие кафедрами в ведущих университетах мира — почему в Беларуси про них не знают?

Мне кажется, происходит это потому, что большинство белорусов воспринимают уехавшего как отрезанный ломоть, а то и как предателя. Почему-то у нас считается, что если уехал, то навсегда, что в таком случае ты перестаешь быть белорусом. У этого феномена есть как чисто психологический аспект (люди менее заинтересованы ситуацией в Беларуси), так и абсолютно практический (Беларусь мало того что ослабляет свой контакт с бизнесом и общественной сферой других стран, так еще и закрывает для себя возможность переманить готового специалиста, который готов был бы работать даже за меньшие деньги, чем его реальная стоимость на международном рынке труда).

Этим мы разительно отличаемся, скажем, от китайцев или, чего уж далеко ходить, от поляков с их «Полонией» (слово, которым они называют диаспору поляков за рубежом). Черт возьми, в тексте их гимна есть слова о том, как они готовы вернуться домой откуда угодно, если родине потребуется их помощь! Что-то подсказывает мне, что диаспора играет огромную роль в развитии бизнеса в Польше и серьезно помогла польскому экономическому чуду.

И тут уже нам всем стоит подумать: хотим мы быть открытой и богатой экономикой или стремиться к идеалам Северной Кореи? Уверен, что в первом случае белорусы из-за рубежа смогут многое принести в страну».