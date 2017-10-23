Тень олигарха над Чехией 1 Георгий Эрман, liga.net

23.10.2017, 11:31

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Андрей Бабиш

Фото: EPA

Если Бабиш решит воспользоваться своим положением для дальнейшего обогащения, чехи дадут ему настоящий отпор.

Парламентские выборы в Чехии, прошедшие 20-21 октября, завершились победой популистов, которые вытеснили на обочину традиционные партии, правившие страной на протяжении четверти века.

Как и ожидалось, первое место заняла созданная миллиардером Андреем Бабишем партия Акция недовольных граждан - ANO. Она набрала 29,6% голосов, получила 78 из 200 мандатов в нижней палате парламента и будет играть решающую роль в формировании правящей коалиции. Под вопросом остается то, возглавит ли правительство сам Бабиш, чье состояние Forbes в этом году оценил в 4,1 млрд долларов, или премьером станет один из его соратников.

Однако уже сам контроль над правительством со стороны олигарха, которого обвиняют в махинациях со средствами европейских фондов и сомнительных связях с офицерами спецслужб коммунистической Чехословакии, может стать испытанием для Чехии. Страна много лет является образцом демократии в Вышеградской группе, но теперь ее правительство может создать дополнительные риски для Евросоюза и Украины, учитывая, что деньги для Бабиша имеют большее значение, чем ценности.

Олигарх "вне всяких подозрений"

63-летний Андрей Бабиш до недавнего времени являлся собственником конгломерата Agrofert - третьей крупнейшей компании Чехии после Škoda Auto и энергокомпании ČEZ Group. Одновременно с 2014 по 2017 год он был министром финансов Чехии, что затем повлекло многочисленные обвинения в использовании служебного положения для лоббирования интересов своих компаний. В начале 2017 года был принят так называемый "Закон Бабиша" о конфликте интересов, в результате чего олигарху пришлось передать контроль над Agrofert трастовым фондам, а по сути, своей семье и ближайшим сотрудникам.

Agrofert - это 250 компаний, которые работают в нескольких странах ЕС и Китае, в таких сферах, как сельское хозяйство - от выращивания семян до птицефабрик, химическая промышленность, производство сельхозтехники, деревообработка. Кроме того, в конгломерат входят одни из наиболее влиятельных газет страны Lidové noviny и Mladá fronta Dnes, ряд радиостанций.

Хотя Бабиша часто называют self-made man, к происхождению его богатства есть много вопросов. Бабиш родом из Братиславы, сын высокопоставленного чехословацкого дипломата. Он получил хорошее образование, учился в Париже и Швейцарии, идеально знает французский язык, избежал военной службы. С 1978 года работал в чехословацкой торговой компании Petrimex, позже представлял интересы словацких химических предприятий в Марокко, где закупались фосфаты.

После Бархатной революции в 1991 году Бабиш вернулся в Чехословакию, в 1993 году после распада страны создал из пражского офиса Petrimex компанию Agrofert, а в 1995 году установил контроль над ней с помощью загадочной швейцарской компании O.F.I. Это произошло путем размывания доли Petrimex в дочерней компании с использованием дополнительной эмиссии акций. Как позже утверждал бизнесмен, контроль над компанией был получен за счет денег, поступивших от швейцарских одноклассников. "Это были мои швейцарские одноклассники и друзья, так как я учился в Швейцарии", - заявил он в 2016 году. Petrimex уволил Бабиша и безуспешно судился за возврат контроля над Agrofert. Переход к Бабишу контроля над компанией стал затем предметом многих журналистских расследований.

Кроме того, Бабиша обвиняют в связях со Службой государственной безопасности в коммунистические времена. Согласно опубликованным документам из архивов Института памяти словацкой нации, Бабиш был зарегистрирован как доверенное лицо Службы госбезопасности после вступления в Компартию в 1980 году, в 1982 году был зарегистрирован как агент "Буреш", отвечал за мониторинг международных выставок и ярмарок в Братиславе, действий иностранных разведок в отношении чехословацкой внешней торговли. Бабиш отрицает сотрудничество со спецслужбами. В мае 2017 года Верховный суд Словакии принял решение, что он был незаконно внесен в список агентов спецслужб Чехословакии, в октябре дело возвращено из-за процессуальных недостатков для рассмотрения в районный суд Братиславы.

После того, как в 2014 году Бабиш вошел в коалицию с социал-демократами и стал министром финансов, различные европейские политики и журналисты стали высказывать опасения, что контроль над финансами страны и европейскими дотациями оказался в руках не политика, а бизнесмена. В декабре 2015 года чешская полиция и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством начал расследование против Бабиша по обвинению в незаконном получении средств из евродотаций на сумму в 1,91 млн евро в 2008 году для принадлежащего ему курорта "Гнездо аиста". Курорт был сначала выведен из собственности Agrofert, а после получения дотации возвращен. Евродотации же предназначались для малого бизнеса, а не для компании второго по богатству человека страны.

В мае 2017 года премьер Богуслав Соботка вынудил Бабиша уйти в отставку, обвинив его в уклонении от налогов. В сентябре 2017 года в рамках дела о "Гнезде аиста" Бабиш был лишен депутатской неприкосновенности.

Также весной 2017 года была распространена аудиозапись разговора Бабиша с журналистом принадлежащей ему газеты Dnes, где обсуждались сроки размещения статей, направленных против министров-социал-демократов. Политика обвинили во вмешательстве в редакционную политику.

Акция протеста против Бабиша и других политиков, обвиняемых в коррупции.

Прага, 10 мая 2017 года (фото - ЕРА)

Тем не менее, несмотря на все эти скандалы, Бабиш победил на выборах. Секрет его популярности - в падении авторитета традиционных партий Чехии, политики которых были вовлечены в многочисленные коррупционные скандалы или не провели обещанные реформы. Программа партии Бабиша размыта, она создавалась как "ни левая, ни правая", но по сути является правой с элементами социального популизма. И главное - партия позиционирует себя как антикоррупционная и стремящаяся к улучшению государственного управления.

"Бабиш говорит избирателям: ребята, я один из тех, кто что-то делает. У него действительно есть деньги. И он действительно зарабатывает как хозяин заводов и газет", - прокомментировала ситуацию с ростом популярности олигарха на встрече с украинскими журналистами, организованной Центром Новая Европа и Международным Вышеградским Фондом, работающая в Праге журналистка Евгения Снежкина.

Плакат Бабиша: "Вкалывать, а не разглогольстовать" (фото - ЕРА)

Изменится ли внешняя политика Чехии в пользу России

Контроль Бабиша над правительством может принести сюрпризы во внешней политике Чехии, которая при социал-демократах была вполне предсказуема и для ЕС, и для Украины.

С одной стороны, у партии Бабиша нет четкой внешнеполитической стратегии. "В ANO нет человека, который отвечал бы за внешнюю политику. Политики из этой партии мне сказали: понимаете, Андрею (Бабишу) это не интересно. Мое мнение - его из внешней политики интересуют только евродотации. Я думаю, что они с удовольствием отдадут кресло главы МИД кому-то другому", - отметил в общении с украинскими журналистами незадолго до выборов редактор международного отдела Hospodářské noviny Ондржей Соукуп.

С другой стороны, такая исследовательница российского влияния в Центральной Европе, как журналистка Энн Эпплбаум, считает Бабиша проводником российского влияния, основываясь на анализе его заявлений, таких как: "Миграционный кризис угрожает нам больше, чем Россия".

У Бабиша сложились хорошие отношения с президентом Чехии Милошем Земаном, который из-за дефицита полномочий может делать пророссийские заявления, но не может воплощать прокремлевскую линию во внешней политике. Их сблизила сделка по продаже нефтехимического концерна Unipetrol в 2001 году, когда Земан был премьером. Правительство приняло решение в пользу компании Бабиша, несмотря на то, что британская компания Rotch Energy предлагала за концерн 444 млн евро, а Agrofert - только 361 млн евро. В мае 2017 года Земан долго не хотел подписывать отставку Бабиша, и хотел, чтобы в отставку ушел премьер Соботка, обвинивший миллиардера в уклонении от налогов.

Андрей Бабиш и Милош Земан (фото - ЕРА)

Также в 2016 году разразился скандал между чешским правительством и США. Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан, член партии Бабиша, отказал США в выдаче ливанского торговца оружием Али Файяда и провел сделку по его обмену на сотрудников чешских спецслужб, которых заманили и похитили в Ливане. Файяд примечателен тем, что у него был украинский паспорт, связи с куда более известным российским торговцем оружием Виктором Бутом и террористической группировкой шиитов Хезболла, а также с экс-министром обороны Украины при Януковиче Дмитрием Саламатиным.

Ливанец был в курсе путей поставок российского оружия на Ближний Восток, именно поэтому в ФБР так обрадовались его задержанию в Праге в апреле 2014 года американскими агентами, которые пришли на встречу под видом колумбийских повстанцев ФАРК. "Нет никаких оправданий для освобождения таких опасных людей, это наносит удар по сотрудничеству правоохранительных органов наших двух стран и это только поощрит преступные группировки и террористов во всем мире", - заявили в посольстве США в Чехии.

Все эти случаи произошли на фоне усиления российского влияния в Чехии. Речь идет о масштабных инвестициях российского бизнеса в недвижимость, энергетику и торговлю. "Нам нужно защищать наши стратегические сектора экономики от "необычной" экономической активности, ведь уже сложно различить, делаются ли подобные инвестиции исходя из развития бизнеса, или для распространения влияния. В Чехии нет механизмов защиты каких-либо стратегических отраслей. Доходит до разговоров о том, как мы не хотим видеть здесь русских, особенно в Карловых Варах, где полгорода выкуплено русскими", - отмечает исследовательница российской пропаганды в пражском Open Society Fund Радка Пудилова.

По ее словам российский сайт Sputnik и ряд других сайтов с неясными источниками финансирования проводят в информационном поле Чехии политику, выгодную РФ. "Нарратив здесь эволюционирует в сторону против НАТО и ЕС, Ангелы Меркель, мигрантов, публикуются материалы за выход Чехии из ЕС", - говорит Пудилова.

Тему конфликта России и Украины Бабиш комментирует редко. В июле 2015 года в интервью Hospodářské noviny он заявил, что не испытывает энтузиазма по поводу экономической войны с Россией. "Санкции еще не дали никаких результатов, но они были продлены только потому, что европейские политики беспомощн", - подчеркнул он.

В то же время журналистка чешского издания Respekt Катержина Шафаржикова объясняет, что Бабиш слишком заинтересован в европейских деньгах, чтобы идти на острый конфликт с ЕС из-за России, когда окажется у власти. "Даже если Бабиш критикует санкции против России, это потому, что он видит, как чешские компании теряют деньги. Эти заявления направлены на чешских бизнесменов, чтобы они за него проголосовали", - отмечает она.

Войдут ли друзья Путина в коалицию

В результате выборов в парламент Чехии прошли девять партий. Итоги стали триумфом для Гражданской демократической партии, Пиратов и ультраправой партии Свобода и Прямая демократия.

Гражданская демократическая партия - консервативная партия, которая пребывала у власти в 1992-1997 и 2006-2013 годах и с треском вылетела из власти после коррупционных скандалов, заняла второе место с 11,3% голосов. Ею руководит профессор политологии Петр Фиала. В 2014 году он назвал политику президента Земана по оправданию России угрозой для безопасности Чехии и ее внешнеполитических интересов. ГДП является партией умеренных евроскептиков, которые выступают против перехода на евро, обязательных квот для приема беженцев, за возвращение части компетенций ЕС на национальный уровень.

Лидер Пиратов Иван Бартош (фото - ЕРА)

Пираты с 10,8% заняли третье место, количество голосов, отданных за них выросло за 4 года со 132 до 546 тысяч, а в Праге партия заняла второе место. Идейная платформа Пиратов - свободный от государственного регулирования интернет, пересмотр норм об авторском праве, прямая демократия с референдумами по швейцарскому образцу, легализация легких наркотиков, а во внешней политике - равенство всех стран ЕС, в том числе в вопросах свободного передвижения граждан. Пираты - партия молодежная, и большинству ее депутатов в парламенте младше 35 лет. По сути, она выиграла за счет усталости либеральных избирателей от традиционных партий.

Занявшая четвертое место ультраправая антимигрантская партия Свобода и Прямая Демократия примечательна своим лидером - Томио Окамурой. Он сам мигрант, родился в Токио, в нем по отцу течет японская и корейская кровь, по матери - моравская. В детстве в школе над ним издевались из-за происхождения. Окамура вырос, стал успешным бизнесменом, создателем турагентств для японских туристов и плюшевых игрушек, написал бестселлеры о реализации чешской мечты и искусстве управления и жизни, а затем решил стать самым успешным чешским националистом. Судя по итогам выборов - получилось.

Окамура пообещал избирателям обширную социальную программу: беспроцентные свадебные кредиты и налоговые льготы для молодых семей с детьми, сокращение пенсионного возраста, упрощение налогообложения для малого бизнеса. Он выдвинул лозунги о прекращении "диктатуры ЕС", вопросах безопасности, налогов, требования передать на национальный уровень контроль за миграцией. "Существует план для создания мультикультурного европейского супергосударства, где Чешская Республика будет лишь незначительной административной единицей. Мы не можем довольствоваться будущим в роли такого современного протектората", - говорится в программе его партии. "Нет исламу, нет террористам", - гласили многочисленные плакаты Окамуры, направленные против миграции.

Лидер ультраправых также регулярно превозносил Трампа, на которого возлагал надежды на примирение с Россией, и Путина, оправдывал аннексию Крыма. "Крым исторически никогда не был украинским: на протяжении столетий он принадлежал России и всегда был русским. Кстати, Киев тоже построили русские, и первоначально он был столицей древней России. На референдуме граждане Крыма свободно подавляющим числом голосов высказались за присоединение обратно к матери-России, и это стало реакцией на фанатичные антирусские действия нацистов в Киеве после того, как киевский парламент принял законы против русского меньшинства", - заявил он в декабре 2016 года в интервью Parlamentni Listy.

Плакат Окамуры "Нет исламу. Нет террористам" в Праге (фото - ЕРА)

Гражданская демократическая партия и Пираты являются наиболее вероятными партнерами партии Бабиша по коалиции, хотя первая неоднократно вступала в конфликты с ним лично. "Мы близки к Гражданской демократической партии, движению STAN ("Мэры и независимые", получили чуть больше 5% голосов, - ред.) и Пиратам. Конечно, некоторые из пунктов программы Томио Окамуры мы оцениваем хорошо, закон о референдуме, вопрос об отзыве политиков... прекращении миграции", - заявил Бабиш iDNES.cz.

Впрочем, создание коалиции с ультраправой партией Свобода и Прямая демократия и коммунистами Бабиш исключил сразу после объявления итогов выборов, хотя подобный формат коалиции был предметом спекуляций в течение всей избирательной кампании.

Миллиардер попросил СМИ и политиков перестать пугать чехов разворотом на Восток. "Мы - движение для всех, мы проевропейские", - заявил он. Член ANO, министр обороны Мартин Стропницкий, комментируя возможность создания коалиции с партией Окамуры, подчеркнул: "Политика страха, ненависти, запугивания людей, политика, которая открыто говорит о том, что мы должны выйти из ЕС для меня неприемлема".

Таким образом, скорее всего, у откровенно пророссийских партий нет шансов на участие в чешском правительстве. С другой стороны журналистка Respekt Катержина Шафаржикова отмечает, что коалицию Бабишу будет строить сложно - некоторые партии в ходе кампании отказались создавать с ним коалицию. "Бабиш говорит, что не пойдет на коалицию с Окамурой. Но если другие партии не хотят идти в коалицию с Бабишем, у него может не быть иного выбора", - подчеркивает она.

Поворот не туда

Даже если Бабиш выполнит обещание не создавать коалицию с пророссийскими партиями, плох уже сам факт того, что в стране с такими демократическими традициями миллиардер получит контроль над правительством. Это напоминает переход Италии под контроль олигарха Сильвио Берлускони в 2000-х годах, что закончилось для страны монополизацией СМИ, вереницей скандалов, одним из самых худших экономических кризисов в истории, последствия которого ощущаются до сих пор, заигрываниями с Кремлем.

В истории постсоветской Чехии коррупционные скандалы уже неоднократно приводили к падению правительств, и это было признаком зрелости демократии. В 1997 году из-за скандала с непрозрачным финансированием правящей партии ушел в отставку премьер Вацлав Клаус. В 2005 году из-за истории с неясным происхождением кредита на покупку квартиры его участь разделил премьер Станислав Гросс. В 2013 году премьера Петра Нечаса обвиняли в коррупции и было установлено, что глава его аппарата Яна Надьева, у которой были отношения с шефом, установила слежку за его женой с помощью офицеров военной разведки. Мыльная опера закончилась отставкой премьера и условным сроком для любовницы.

Сейчас же премьером Чехии может стать олигарх c сомнительным прошлым, которого обвиняют в мошенничестве. И это настоящий вызов для чешской демократии, который может исчезнуть только тогда, когда Бабиш утратит доступ к власти. И все же примеры гражданской активности в Чехии - Пражской весны, Бархатной революции, многочисленных протестов против угодничающего перед Кремлем и Китаем президента Земана, создание многочисленных антикоррупционных НГО, которые мониторят расходование средств европейских фондов, вселяют надежду, что если Бабиш решит воспользоваться своим положением для дальнейшего обогащения, чехи дадут ему настоящий отпор.

Георгий Эрман, liga.net