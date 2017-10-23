Президента Словении выберут во втором туре 23.10.2017, 11:57

Действующий глава государства опередил своего соперника, но не получил абсолютного большинства голосов.

В Словении состоится второй тур выборов президента. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщило информационное агентство Slovenska Tiskovna Agencija по итогам подсчета 95 процентов голосов избирателей, сообщает dw.com.

Несмотря на то, что в первом туре действующий глава государства Борут Пахор набрал 47,3 процента голосов и существенно опередил своего основного соперника, мэра города Камник - Марьяна Шареца (24,8 процента) - он не смог получить абсолютное большинство и преодолеть 50-процентный барьер.

На третьем месте расположился кандидат от Словенской демократической партии Роман Томц (13,6 процента). Всего в борьбе за пост главы государства принимали участие девять кандидатов.

Второй тур выборов назначен на 12 ноября.

Явка была рекордно низкой

Президент избирается путем всеобщих равных и прямых выборов на пять лет, но не более чем на два срока подряд.

Правом голоса обладают более 1,7 млн граждан. В стране были открыты свыше 3 тыс избирательных участков. Явка в ходе голосования установилась на рекордно низком за всю историю президентских выборов уровне в 42,74 процента.