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«Для властей имя Полиенко – как кость в горле»

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  • 23.10.2017, 12:11
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Дмитрий Полиенко
Фото: tut.by

Политзаключенный продолжает ломать систему.

Активиста анархистского движения Дмитрия Полиенко отправили в штрафной изолятор на 7 суток.

Об этом парень написал своему другу Вячеславу Косинерову, сообщает belsat.eu.

«Дали 7 суток ШИЗО (штрафной изолятор – прим. ред.): за то, что повесил простыню на кровать. И якобы за то, что не вышел на прогулку», – написал Полиенко на открытке, адресованной другу.

Как отметила в беседе с журналистами подруга политзаключенного Марина Носенко, открытку Полиенко написал еще 13 октября – то есть на данный момент его 7 суток в ШИЗО уже прошли.

«Почти каждые два месяца Полиенко бросают в ШИЗО за какие-то минимальные, мелкие нарушения. То, что происходит – это давление как на него там, в тюрьме, так и на его соратников здесь, на свободе. Для властей упоминание его имени на акциях солидарности – это как кость в горле. Мы видим, что и сегодня на Марше рассерженных белорусов люди тоже выходили с портретами Дмитрия», – рассказала Марина Носенко.

В августе Полиенко отправили в штрафной изолятор за отказ мыть туалет. Тогда его тоже лишили возможности встретиться с родителями.

В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. Весной этого года Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.


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