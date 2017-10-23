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Стали известны самые популярные сериалы у белорусов

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  • 23.10.2017, 12:33
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Эксперты проанализировали активность зрителей цифрового ТВ и фиксированного интернета.

Мобильный оператор velcom на основе анализа активности зрителей цифрового ТВ voka составил рейтинг самых популярных сериалов.

Первое место с большим отрывом занимает «Игра престолов», предпоследний сезон которой вышел летом. Второе место – за сериалом «Сопрано», а третья позиция досталась комедийному ситкому «Силиконовая долина», пишет citydog.by.

Далее идут «Американская история ужасов» и сериал НВО «Большая маленькая ложь», а замыкают ТОП 7 «Молодой Папа» и мини-сериала ВВС «Табу» с участием британского актера Тома Харди (сценарий написан актером совместно с отцом).

Немного другие предпочтения – у пользователей фиксированного интернета. Чаще всего на видеопортале IPTV «Атлант Телеком» смотрят драматический сериал «Анатомия страсти». На втором месте еще один сериал о госпитале, но уже комедийного жанра – «Клиника». Замыкает тройку культовый научно-фантастический сериал «Доктор кто». Также белорусам нравятся «Декстер» и «Город хищниц». В рейтинг попали немецкий «Турецкий для начинающих» и американский фэнтэзи-сериал «Сверхъестественное».


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