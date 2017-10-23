«Сдаю последнее, осталось 60 долларов» 21 23.10.2017, 12:52

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Сколько валюты осталось у белорусов под матрасами?

В сентябре мы встретили своеобразный юбилей: вот уже 20 месяцев подряд белорусы сдают валюты больше, чем покупают. В прошлый раз чистыми покупателями долларов-евро мы стали в январе 2016 года, а после этого каждый месяц приносили в обменники свои заначки... Рекорд пришелся на август 2016-го, когда белорусы чистыми сдали 282 млн. долларов.

Однако общая сумма впечатляет гораздо больше. За эти 20 месяцев разница между продажей и покупкой составила 3 млрд. 670 млн. долларов! А это почти половина всех золотовалютных резервов страны.

«Сдаю последнее, осталось 60 долларов»

Журналисты kp.by поинтересовались у своих читателей: а почему вы сдаете доллары-евро?

Ник:

«Пенсионер, 70 лет, пенсия 300 рублей. Стаж работы был 45 лет, бывший учитель. Живу тем, что почти ничего из одежды не покупаю, обувью помогает сын, в магазинах покупаю что подешевле. Выручает огород. Никуда не езжу, транспортных расходов почти нет. Слава богу, что нет хронических болезней, и на лекарства уходит минимум денег. О развлечениях позабыл, а бывал в театрах, цирке, кино…»

Я:

«Сдаю последние долларовые заначки. Осталось 60 долларов, было 200. Подарили на день рождения. Зарплата 301 рубль - это издевательство над работающим! Езжу двумя транспортами. За метро плачу, а наземным транспортом - зайцем. Еле хватает на самую простую еду».

Vera Вера:

«Три года назад мои пенсия + зарплата составляли примерно 700 долларов, сейчас - 300: пенсия 150 и зарплата 150. Пока не голодаю, но как жить, когда с работы попросят?»

Мила:

«300 рублей зарплата. Коммунальная плата, проезд, детям в школу на обеды плюс что-то из одежды - и ВСЕ. Скоро все выйдем с протянутой рукой, когда доллары закончатся...»

Я:

«Многодетные, детей шестеро. Старшая дочь получает платное образование в колледже, поэтому как минимум два раза в год достаем заначку, чтобы оплатить то, что когда-то обещали давать бесплатно. А еще заначка тает, когда надо собрать детей в школу...»