В редакции «Эха Москвы» напали на журналистку Татьяну Фельгенгауэр 13 23.10.2017, 13:18

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Татьяна Фельгенгауэр

(обновляется) Неизвестный ранил журналистку ножом в горло.

Неизвестный ранил ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ножом в редакции радиостанции, рассказал «Новой газете» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналистку увезли на скорой. Врачи говорят, что угрозы жизни нет. Медики поставили Фельгенгауэр катетер и госпитализировали пострадавшую.

По словам Венедиктова, нападающий был один. Его задержала охрана радиостанции и передала полиции.

«Сегодня около часа дня в здание «Эхо Москвы» ворвался мужчина и ослепил охранника из газового баллончика (он до сих пор не видит и тоже является пострадавшим). Затем он бросился в нашу редакцию, пробежал по коридору и напал на нашу журналистку. Он сознательно напал на Татьяну Фельгенгауэр и сознательно ударил ее ножом в горло. Татьяну увезли на скорой, она находилась в сознании. По словам врачей, угрозы жизни нет. Мужчину задержала наша охрана и передала его сотрудникам полиции. Это все, что мы знаем на данный момент», — рассказал «Новой газете» главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«По предварительным данным, причиной нападения на журналистку стал личный конфликт, не имеющий отношения к работе. Уголовное дело по факту нападения в ближайшее время будет возбуждено полицией», — рассказал lenta.ru источник в полиции.

Алексей Венедиктов сообщил «Интерфакс», что в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится журналистка.

«Мне известно, что она дышит», — уточнил он.

Фотографию нападавшего опубликовал сотрудник радиостанции. Уголовное дело возбуждено, у полиции есть предварительные данные о мотивах нападавшего.

Фото напавшего с ножом на Татьяну Фельгенгауэр.

Виталий Рувинский / «Эхо Москвы»

Татьяна Фельгенгауэр журналистка «Эхо Москвы», она работает на радиостанции более 10 лет.

Напомним, в сентябре неизвестные сожгли машину обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Это произошло рядом с ее загородным домом в подмосковном Переделкине.