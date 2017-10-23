Белорусские бойцы завоевали 15 наград на ЧЕ по тайскому боксу в Париже 1 23.10.2017, 13:23

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Белорусская команда в медальном зачете заняла четвертое место.

Белорусские бойцы завоевали 15 наград на чемпионате Европы по тайскому боксу в Париже, сообщает БелТА.

Поединки прошли на арене «Аль Жорж Карпентье», названной в честь первого французского чемпиона Европы по боксу в четырех весовых категориях.

На высшую ступень пьедестала поднимались белорусские спортсмены Максим Петкевич (весовая категория — 63,5 кг), Владислав Едешко (63,5 кг), Илья Буров (67 кг), Никита Шостак (81 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).

Также на счету белорусских спортсменов 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Белорусская команда в медальном зачете на чемпионате Европы заняла четвертое место. Беларусь представляли 25 спортсменов.

Участие в соревнованиях приняли более 200 бойцов из 28 стран.