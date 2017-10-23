Бывший министр природы начал добывать янтарь для Лукашенко 7 23.10.2017, 13:35

3,179

Андрей Ковхуто

Андрей Ковхуто занялся «балтийским золотом» в управлении делами белорусского правителя.

Бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто недавно стал заместителем генерального директора компании «Белзарубежторг». Данную информацию он подтвердил журналистам.

Предприятие «Белзарубежторг» было создано при управлении делами Лукашенко (УДП) в 2014 году. Компания занимается оптово-розничной торговлей нефтепродуктами и нефтехимической продукцией, следует из информации на сайте компании.

«Белзарубежторг» зарегистрировано по одному адресу с компанией «Белгеопоиск». Это еще одно предприятие, созданное при УДП и действующее в форме государственно-частного партнерства, сообщил БелТА глава Минприроды Андрей Худык.

Недавно эта компания начала пробную добычу янтаря в Брестской области. Изучением залежей янтаря много лет занимались профессоры-геологи Альберт и Максим Богдасаровы.

Худык, ранее работавший заместителем управляющего делами Лукашенко, возглавил Минприроды в сентябре.

На этом посту он сменил Андрея Ковхуто. 8 июня стало известно, что он отстранен от работы, в отношении него проводится проверка — его подозревали в служебном подлоге.

По информации tut.by, Ковхуто будет заниматься в УДП вопросами добычи янтаря и его реализации. Государство пришло в эту сферу в целью регулирования рынка, на котором усердствуют черные копатели.

Стоит отметить, что в структуре УДП есть компания «АдамасИнвест», которая занимается производством синтетических алмазов. В марте компания представила свою первую продукцию — ювелирные изделия с искусственными бриллиантами.