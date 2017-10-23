закрыть
23 октября 2017, понедельник, 15:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: На гомельском «Кристалле» ночью ловили привидение

10
  • 23.10.2017, 13:43
  • 4,037

Необычный силуэт особо впечатлительных мог, пожалуй, и напугать.

Несмотря на некоторую экзотичность зрелища, гомельчане не остались равнодушными, вышли из автомобиля и попытались узнать у бабушки, что она делает в такое время, в таком месте и в таком виде. Старушка не смогла ответить на вопросы внятно. С ее слов выходило, что она «идет из Речицы на "Кристалл", потому что тут живет», что «ее надо подвезти на вокзал, потому что она там живет», а также много других, противоречащих друг другу сведений, пишет gomel.today.

После чего пожилая женщина, скорее всего, в помутненном рассудке сбежавшая из медицинского учреждения или из-под надзора родственников, и вовсе попыталась скрыться в близлежащем лесном массиве.

Жители Гомеля, обеспокоенные низкой температурой на улице и явно беспомощным состоянием беглянки, уговорами и «мягкой силой» усадили ее в свой автомобиль, после чего вызвали сотрудников милиции, которым бабулю и передали. Остается надеяться, что все у нее теперь хорошо.


Мнение

Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко
Время защищаться
Время защищаться Ирина Халип
Суть России
Суть России Аркадий Бабченко
Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну