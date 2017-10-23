Сергей Веремеенко: Власти жонглируют процентами за коммуналку 23.10.2017, 14:18

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Сергей Веремеенко

А платить за все «хитрости» будут белорусские семьи.

Об этом сайту Charter97.org заявил представитель Белорусского Национального Конгресса из Гродно Сергей Веремеенко, комментируя информацию о том, что власти четыре года готовили реформу ЖКХ и решили, что она не нужна:

- Очень сложно комментировать абсурд. В нашей стране чиновников и специалистов набирают не по профессиональным качествам, а чтобы человек был лоялен. Чего же еще можно ожидать от таких людей?

Понятно, что никакой практической пользы для государства, чтобы наша структура ЖКХ улучшилась, они не принесут. Вся система Лукашенко построена таким способом, что эта пирамида работает только на лояльности низшего чиновника к высшему, поэтому, чтобы они не сделали, у них ничего не получится.

Все это ведет нас в тупик. Власти могут немного замедлить шаг, могут какое-то время держаться на кредитах, но все равно это дорога к тупиковой ситуации. Никакой модернизации при нынешней власти быть не может.

Нас продолжают дурить процентами по оплате услуг ЖКХ. Семашко говорит про 16%, которые платим только за отопление. Власти всяческие пытаются жонглировать процентами. Нет никаких конкретных, назначенных цифр. Такая система, что за все эти «прорывы теплотрасс» мы все равно будем платить.

Могу привести маленький пример. Несколько лет назад я был наблюдателем на «выборах» в Гродно и чтобы, скажем так, составить мне «противовес» пришел молодой парень, мастер из Дома управления ЖЭСА. При мне он срочно звонил куда-то, заказывал сетку.

Мне удалось узнать от него, что в городе прорвало трубу. Чтобы не показывать людям, что что-то случилось, они срочно искали в какой-то воинской части маскировочную сетку. Хотели накрыть трубу, чтобы не показать, что у нас все по-дурному. Вот это и есть тот абсурд в котором мы живем.