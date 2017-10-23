Почему Володько реально может уехать в Италию 1 23.10.2017, 14:31

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Валериюс Мижигурскис

Футбольный агент рассказал о трудоустройстве белорусов за рубежом и «золотой» интриге чемпионата страны.

Литовский менеджер Валериюс Мижигурскис давно работает с белорусскими футболистами. Сейчас друг Артема Радькова сотрудничает с Максимом Володько, Евгением Яблонским, Максимом Бордачевым, Антоном Путило и Сергеем Кисляком, пишет «Трибуна».

Партнер известного российского агента Арсена Минасова один из немногих, кто трудоустраивает наших соотечественников в хороших европейских чемпионатах. В разговоре с Александром Ивулиным он подтвердил интерес итальянцев к Максиму Володько, рассказал о возможном возвращении Кисляка в «Газиантепспор» и объяснил, почему турецкий Д2, в котором играет Антон Путило – турнир хорошего уровня.

Максим Володько и клуб Серии А

– К Максиму есть реальный интерес от одного клуба из Серии А. Правда, за более подробной информацией вам лучше обратиться к руководству БАТЭ. У борисовчан действующий контракт с футболистом, поэтому боссы клубов контактируют напрямую. Я не в курсе на какой стадии переговоры находятся сейчас, потому что итальянцы обращались в клуб без помощи посредников.

Их интерес к Максиму меня не удивил. Володько – сильный футболист, который хорошо провел последние матчи за национальную команду. Он всегда уверенно выступает на международной арене. Не припомню ни одной его провальной игры ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Человек очень уверенно смотрится в еврокубковых встречах, это и подкупило селекционеров. Тем более, сейчас Макс находится в очень хорошем футбольном возрасте (24 года) – самое время переходить в более сильный чемпионат.

– Выходит, заинтересовать итальянцев Володько помогли только матчи за национальную команду?

– Признаться, меня удивляло, что в чемпионате Беларуси в этом году Володько проводил многие матчи не целиком, но это тренерское решение. Александр Ермакович видит Макса каждый день, ему лучше знать, в каком состоянии находится игрок.

Повторюсь, в октябре Володько здорово сыграл за сборную. Извините, но белорусы играли не против каких-нибудь фантиков. Максим проявил себя достойно. Сами понимаете, все европейские скауты следят за матчами еврокубков и играми топовых национальных сборных. Люди видят, что человек хорошо смотрится на таком уровне. Считаю, встречами против голландцев и французов Володько просто подтвердил свой класс.