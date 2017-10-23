«Написать учебник так, чтоб ребенок сам мог разобраться, - невозможно?» 5 Евгения Пастернак, kp.by

23.10.2017, 14:43

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Евгения Пастернак

Но ведь и очень сложные вещи можно объяснить самыми простыми словами.

Как только начинаешь ругать существующие школьные учебники, тут же в ответ прилетает: «Вот сами напишите, раз такие умные».

Или еще хуже: авторы учебников и представители Министерства образования начинают рассказывать, что у учебника нет такой задачи - быть понятным.

«Учебник - для учителя», - говорят они. Это, на мой взгляд, несколько странная установка, но очень удобная. Все претензии отметаются легким движением руки. Ребенок болел и не может разобраться? Значит - учитель обязан позаниматься с ним дополнительно и все объяснить! Учебник не для самостоятельной работы. Одна из авторов учебника по русскому языку для начальной школы когда-то сказала мне, что: «Если ребенок болел, то его мама должна влезть в интернет, разобраться в теме и все объяснить ребенку, а не кляузы в интернете строчить!»

В интернет я, конечно, влезла и ребенку все объяснила, но кляузы строчить не перестала. На прямом эфире во время разговора с представителем Минобра меня очень напугало то, как единодушно меня начали уверять, что написать так, чтоб ребенок сам мог разобраться, - невозможно. Это страшное признание на самом деле.

Я надеюсь, что у нас в стране есть еще люди, кроме меня, которые уверены, что это все-таки возможно. Видимо, автор учебника должен не только разбираться в теме, но еще и работать в школе, и знать возрастную психологию тех, для кого пишет.

Чтоб не создавалось впечатление «глобального охаивания», я возьму два учебника для 7-го класса - биологию и географию.

Ниже - сканы первых параграфов этих двух учебников. Я их привожу, чтобы не быть голословной. И любой из вас может проверить, не выдернула ли я цитату из контекста и не придумала ли что-нибудь.

Что важно в учебнике?

Преемственность

Читаем географию. «Географическая оболочка - целостная и непрерывная оболочка Земли, в которой взаимодействуют нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы, гидросфера и биосфера». Да, наверное, все это проходилось в 6-м классе. Эх, если бы у детей был под рукой этот учебник…

Читаем биологию. «Как вы помните, процесс образования в клетках органических веществ под действием солнечного света называется фотосинтезом, а организмы, способные его осуществлять, носят название автотрофы». С авторов не упала корона объяснить то, что проходили в прошлом году. Объяснение заняло лишнюю строчку, но насколько проще стал восприниматься текст.

Учебник учит лавировать в море информации

Читаем биологию. «Перечисленное выше деление условно и не является общепринятым». Это говорит о том, что авторы учебника надеются на то, что это и не последняя книга по биологии, которую откроют семиклассники. Что прекрасно - не написано, что одно мнение правильное, а другое неправильное. Можно так, а можно по-другому.

Читаем географию. Есть географическая оболочка и география изучает ее. На самом деле термин «географическая оболочка» действует только на постсоветском пространстве, и, судя по реакции географов, его не очень любят.

Нормальный язык

Читаем биологию. «Большинство людей интуитивно понимают, что означает «быть живым». Однако научного определения жизни, простого и всем понятного, до настоящего времени нет».

Нет бы написать, что «Быть живым - значит обладать совокупностью нижеописанных признаков в рамках общепринятой концепции бытия».

Читаем географию. «Границы географической оболочки проходят по границе наиболее активного взаимодействия всех компонентов природы».

«Все компоненты географической оболочки наиболее тесно взаимодействуют на поверхности планеты».

Такое впечатление, что это писалось для того, чтобы максимально запутать подростков. Это псевдонаучный новояз, состоящий из канцеляритов.

Научность

Читаем биологию. «Живые организмы, объединенные в царство Бактерии, в своих клетках не имеют ядра. Поэтому их называют прокариотами (от греч. «про» - «до» и «карион» - «ядро»), или доядерными. Организмы остальных четырех царств в клетках содержат ядро, и их называют эукариотами, или ядерными».

Можно спорить о том, нужно ли знать в 7-м классе слово «эукариот», но определение написано так, что семикласснику понятно, что это такое.

Задача учебника - объяснить. Чем лучше человек знает предмет, тем проще он объясняет. Очень сложные вещи можно объяснить самыми простыми словами. Признак научности не умные слова, а достоверность информации, точность формулировок и логичность изложения.

Читаем географию. «Географическая оболочка обладает несколькими свойствами: целостность, круговорот вещества и энергии, ритмичность, географическая зональность (азональность)».

«Целостность географической оболочки достигается за счет непрерывного круговорота вещества и энергии между ее частями».

Тут логическая неувязка. Круговорот вещества и энергии - это не свойство географической оболочки. Свойство - целостность, которая достигается за счет круговорота.

Я не очень понимаю, зачем вообще все это наворочено, но если уж воротить, то с соблюдением законов логики.

Итак, можно ли написать учебник так, чтоб было понятно?

Можно. По крайней мере первый параграф «Биологии. 7 класс» так написать удалось. «Географию. 7 класс» - нет.

Но «Биологию» в сети много ругают за излишнюю научность и обилие терминов.

Можно ли написать учебник так, чтоб он устроил всех?

Нельзя. Всем не угодишь.

Именно поэтому учебников должно быть много. Единый учебник - это атавизм средневековья. Сейчас ХХI век. У учителя должен быть выбор из десятка возможных учебников. Но для этого нужно представить себе страшное - частным издательствам разрешат разрабатывать учебники, министерство будет ставить грифы не только на то, что делают они сами, и у учителей появится выбор. Они смогут выбрать программу. Для слабого класса одну, для сильного другую. Одну тему из одного учебника, вторую - из другого.

Ведь главное в образовании - это не распил государственных денег на очередном переиздании учебников, а знания детей. Правда?

Евгения Пастернак, kp.by