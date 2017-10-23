TVN24: Марш рассерженных белорусов 2.0 прошел улицами Минска 23.10.2017, 14:52

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Фото: de.com

Польский телеканал посвятил сюжет акции 21 октября в Минске.

Субботний протест в Беларуси стал продолжением прерванных на летний период массовых акций против декрета №3 «о тунеядстве», сообщил 21 октября польскитй телеканал TVN24.

В центре Минска прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 – акция против проводимой властями Беларуси экономической политики, в том числе и печально известного декрета «о тунеядцах», а также против «дедовщины» в армии.

«Власти боятся только массового протеста, поэтому пытаются нас сдержать, чтоб мы не выходили на улицы», - сказал в начале акции один из ее организаторов Николай Статкевич.

«То, что делают власти – это дискредитация государства», - заявил Статкевич.

В акции приняли участие несколько сотен человек. Во время протеста люди скандировали социальные и политические лозунги, призывающие отменить декрет №3, ликвидировать «дедовщину» в армии, освободить политзаключенных.

В последние недели всю Беларусь потрясла смерть 21-летнего солдата срочной службы Александра Коржича. По мнению семьи, он был убит старослужащими в части.

Оппозиционный политик Вячеслав Сивчик заявил, что белорусские власти отобрали у народа свободные выборы и независимые суды. После короткого митинга на Октябрьской площади в центре Минска протестующие прошли Маршем до площади Независимости.

Акцию оппозиции транслировали независимые медиа, в том числе «Радио Свобода» и «Белсат». Перед акцией протеста стало известно о задержании в разных городах Беларуси лидеров и активистов оппозиции.