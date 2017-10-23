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«Белорусское объединение в Швейцарии» отмечено медалью Фонда Костюшко

  • 23.10.2017, 15:31

Белорусы Швейцарии за свои деньги поставили памятник национальному герою.

"Белорусское объединение в Швейцарии" награждено медалью краковского Фонда имени Тадеуша Костюшко. Это произошло 21 октября, пишет Еврорадио.

Белорусы Швейцарии в этом году собрали деньги на памятник Тадеушу Костюшко На днях памятник в Золотурне был торжественно открыт.

"Белорусское объединение в Швейцарии" отмечается медалью по случаю 221-й годовщины присяги Тадеуша Костюшко.

Право ношения медали получил руководитель объединения белорусов Швейцарии Александр Сапега.


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