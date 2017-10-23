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Как изменится ответственность за нарушение ПДД

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  • 23.10.2017, 15:50
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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Некоторые «водительские» статьи претерпят существенные изменения.

В  Беларуси внесен законопроект о внесении изменений в КоАП — и, похоже, некоторые «водительские» статьи претерпят существенные изменения. Tut.by выделил основные из них:

Согласно законопроекту, изменения серьезно коснулись статьи 18.13 (Превышение скорости движения): повторность по скорости, за которое ранее могли лишить прав, из КоАП исчезает.

Если документ примут, то статья за превышение скорости будет выглядеть так:

Также предлагается внести изменения в ч. 10 ст. 18.14 (Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения). Если сейчас крупный штраф и (или) лишение применяются к водителям, которые создали аварийную обстановку, то предлагается распространить эту же ответственность на всех бесправников.

Напомним, МВД инициировало общественное обсуждение административного законодательства в сторону либерализации ответственности за незначительные правонарушения.

Среди предложений МВД Беларуси — право сотрудника милиции выносить предупреждение, без составления протокола или доставления в ОВД: за распитие пива в общественном месте; за управление транспортным средством водителем без водительского удостоверения, за выражение нецензурной бранью в общественном месте, за курение в запрещенных местах, за переход проезжей части дороги в неустановленном месте или нахождение на ней без фликера в темное время суток.

Среди других инициатив МВД — исключение административной ответственности за превышение скорости движения от 10 до 20 км/ч, и увеличение с 400 до 1000 евро размера ущерба по «европротоколу».


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