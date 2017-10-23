Гидромет рассказал о погоде на неделю 23.10.2017, 15:44

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Завтра ожидаются небольшие осадки, возможен мокрый снег.

На этой неделе в Беларуси ожидается холодная неустойчивая погода, характерная для предзимья. В начале недели преобладающее влияние на погоду все еще будет оказывать область повышенного атмосферного давления, так что обойдется без осадков — лишь по юго-западу страны пройдут дожди. Но в середине недели погода начнет меняться, и в четверг атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря, принесут осадки в виде снега, переходящего в дождь. И уже в ночь на четверг в Беларуси ожидается первый снег. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

24 октября, во вторник, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-западу страны пройдут небольшие осадки — дождь, возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −1…7 °С, лишь по юго-западу не ниже 0…+3 °С, максимальная температура днем составит +1…7 °С.

25 октября, в среду, ночью без осадков, днем в западных районах Беларуси кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Днем по западу порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −6…+1 °С, по востоку страны воздух охладится до -8 °С, максимальная температура днем составит +1…7 °С.

26 октября, в четверг, ожидается ухудшение погодных условий. На большей части территории Беларуси осадки — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром слабый гололед. Дискомфорта добавит порывистый ветер. Хотя устойчивого снежного покрова не сформируется, тем не менее погодные условия для автомобильного транспорта усложнятся, особенно по северо-восточной половине страны, так что будьте осторожны. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -5 °С по северо-востоку до +6 °С по юго-западу страны; максимальная температура днем +2…8 °С, по юго-западу она повысится до +9…12 °С.

В пятницу, 27 октября, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории Беларуси дожди, ночью и утром по северо-востоку возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха в течение суток составит +3…9 °С, ночью в северо-восточных районах около 0 °C, днем по юго-западу страны максимальная температура до +11 °С.