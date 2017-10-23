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«Крамбамбуля» даст новогодний концерт в Минске

  • 23.10.2017, 16:04

Легендарная группа выступит с программой «Партызаны каляднага лесу».

21 декабря группа «Крамбамбуля» выступит в Prime Hall с программой «Партызаны каляднага лесу». Зрителей ждут лучшие песни группы, концептуальное сценическое шоу и килотонны новогоднего настроения, пишет tut.by.

В каждом лесу есть свои партизаны. Они помогают святому Николаю: охраняют елки и зайцев, следят, чтобы никто не испортил хорошим людям праздник. Предлагаем присоединиться к нашему веселому патрулю и спеть вместе пару десятков песен, — говорят музыканты.

Группа «Крамбамбуля» была основана в 2002 году. Актуальный состав группы: Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (вокал, гитара), Павел Аракелян (вокал, саксофон), Андрей Якубчик (вокал, труба), Алесь-Франтишек Мышкевич (вокал, бас-гитара), Павел Мамонов (барабаны).

Старт продажи билетов в среду 25 октября в 12.00.

Стоимость билетов: танцпол (первые 200) — 35 руб., танцпол (остальные) — 40 руб., сидячие — от 42 руб.

Инфолиния +375 33 661−14−32.


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