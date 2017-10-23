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В Минске студентов сгоняют на показ пропагандистского фильма «Крым»

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  • 23.10.2017, 16:33
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«Крым» — это прославление аннексии полуострова российскими военными в марте 2014 года.

В группе университета МИТСО (бывший Международный институт трудовых и социальных отношений) в социальной сети ВКонтакте появилось объявление для студентов: призывают записываться на просмотр фильм «Крым», который состоится 26 октября в Доме Москвы в Минске. На мероприятие специально приедет режиссер ленты Алексей Пиманов, пишет nn.by.

«Кинокартина рассказывает об «исторических событиях» 2014 года. Неизвестные подробности «крымской весны» и колоссальные усилия по предотвращению военного конфликта», — так описывается фильм на странице МИТСО.

Запись на просмотр происходит в управлении воспитательной работы и молодежных инициатив университета.

Примечательно, что «Крым» и Пименова в Минск привозит организация «Русь молодая». Та самая, которую возглавляет Сергей Лущ. Лущ придерживался неонацистских взглядов, был язычником, боролся с «иудо-христианской оккупацией». Теперь же он выступает как распространитель «русской культуры в Беларуси». Лущ уже привозил в Минск писателя-черносотенца Старикова.

Художественный фильм «Крым» — это прославление аннексии полуострова российскими военными в марте 2014 года.

Белорусские кинотеатры отказались брать фильм «Крым» в прокат, хотя трейлеры и демонстрировались перед началом сеансов.

Журналисты дозвонились до первого проректора МИТСО Александра Плащинского и попросили его объяснить позицию вуза.

«Мы же строим демократию, поэтому имеем право выбирать любые фильмы, какие хотим. Видели, что в России устроили по случаю выхода «Матильды»? Ну и что? Это выбор каждого, если не хочет идти, то пусть не идет. Я никакой позиции здесь не занимаю. Мы вольны выбирать в рамках закона, что смотреть. Если это противоречит закону, то тогда смотреть не стоит. Никто никого не заставляет и не гонит на просмотр», — заверил Александр Плащинский.

Отметим справедливости ради, что объявление в группе МИТСО очень быстро исчезло.

Ректором МИТСО является бывший первый заместитель главы администрации Лукашенкл Станислав Князев, который ранее служил в КГБ. А одним из заместителей ректора является бывший министр обороны Леонид Мальцев.

МИТСО — это негосударственный университет, действующий в Минске с 1992 года на базе Высшей школы профсоюзного движения Беларуси.


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