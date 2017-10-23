Все, что нужно знать об Андрее Бабише 23.10.2017, 17:10

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Андрей Бабиш

Фото: EPA

21 октября на выборах в чешский парламент победило популистское Движение ANO.

Финансирует и возглавляет его второй человек в списке самых богатых людей Чехии Андрей Бабиш.

НВ рассказывает о Бабише, которого многие сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, и который может стать новым премьером Чехии, несмотря на множество скандалов, в которых он фигурирует, и нежелание лидеров других политсил позволить ему занять эту должность.

Лидер партии с неопределенными взглядами

Движение ANO, получившее 29,78% голосов и 78 мандатов в Палате депутатов, несколько раз меняло свою политическую позицию.

В 2013 году партия участвовала в выборах как либеральная - она выступала против высоких налогов и коррупции в Чехии, а также за усиление сотрудничества с ЕС.

Однако после выборов Бабиш, который стал министром финансов, стал проводить консервативную финансовую политику.

Перед новыми выборами ANO сменила риторику и начала выступать против мигрантов и за увеличение поддержки местных производителей. Партия также обещала добиваться реформирования Евросоюза.

Кроме того, ANO отошла от идеологии либерализма, предложив расширить бюджетные расходы, в частности на социальную сферу и на армию.

Отсутствует в ANO и определенная позиция по конфликту Украины и России. В Движении есть как пророссийские политики, так и сочувствующие Украине.

В партийной программе ANO предлагается "стремиться к выработке новой стратегии отношений с Россией, с тем чтобы укрепить архитектуру безопасности в Европе и способствовать развитию этих отношений", но что это означает - неясно. В партии также заявляли, что руководствуются международным правом, в том числе – уважением к территориальной целостности.

Сам Бабиш уклонялся от вопросов о своей внешнеполитической позиции.

В то же время, он тесно связан с президентом Чехии Милошем Земаном, который недавно прославился предложением во время заседания ПАСЕ продать оккупированный Крым России, так как его аннексия - "завершенное дело".

Однако после победы его партии на выборах Бабиш пообещал, что не будет вести переговоры о формировании правительства с пророссийскими партиями (SPD, получившей 10,64% голосов и компартией, получившей 7,765 голосов).

Бабиш также подчеркнул, что его партия - проевропейская и заявил, что не стоит ожидать, что в Чехии будет сформировано пророссийское правительство.

Обвинение в сотрудничестве с КГБ

Андрей Бабиш родился в Словакии в семье представителей номенклатуры и после окончания Высшей экономической школы в Братиславе работал в сфере внешней торговли.

Словацкий институт национальной памяти обнародовал данные, согласно которым Бабиш в этот период (1980-1982) был штатным агентом чешской службы безопасности под кодовым именем "Буреш".

С 2011 года продолжается судебная тяжба Бабиша с Институтом национальной памяти Словакии в связи с обнародованием этих данных, которое лидер ANO называл политическим заказом.

Тем не менее, добиться опровержения заявления о его связях со спецслужбами Бабишу пока не удалось.

Обвинения в коррупции

Андрей Бабиш является основателем холдинга Agrofert, в который входят около 200 компаний, в основном, с Чехии и Словакии. Главные направления деятельности этого холдинга - сельское хозяйство, пищевая промышленность и химическая промышленность. Бабиш также владеет мобильным оператором Mobil.cz.

Agrofert получил в 2010 году государственных налоговых субсидий на сумму 3 млрд крон (по нынешнему курсу – около 116 млн евро).

Кроме того, в 2014 году, когда Бабиш был министром финансов, государство простило налоговый долг этому холдингу на сумму 1,47 млрд крон (более 50 млн евро).

Незадолго до выборов была опубликована также запись телефонных разговоров, на которой Бабиш требует от налоговиков "убить" проверками компанию, у которой был конфликт с Agrofert.