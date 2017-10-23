Минские блогеры, которые подожгли себя на Немиге: Жизнь — борьба! 8 23.10.2017, 17:23

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Минчане получили ожоги I и II степеней, но уже чувствуют себя хорошо.

20 октября на сайте YouТube появилось видео, где двое парней поджигают себя прямо около станции метро «Немига». Оно длится полторы минуты, работало над ним человек восемь: кто-то в кадре, кто-то с камерой и штативом в руках. Сначала видно, как главные участники обматывают руки и ноги полиэтиленовой пленкой, затем их помощники обливают их бензином и поджигают. Парни начинают бегать по зеленой зоне около набережной, а потом оба прыгают в Свислочь, пишет kp.by.

Молодые люди решились на такой поступок, чтобы сделать свой канал на YouТube «Хватит спать» более популярным. На вчерашний день ролик, который начинается словами «Никогда не повторяйте увиденное… Очень опасно для жизни», набрал 5000 просмотров. У других видео этого канала результаты куда скромнее - в среднем по 600 - 700 просмотров. Комментариев к новому видео тоже много, от «С ума сошли» до «Супер, молодцы!».

Внимательные минчане заметили даже несостыковку: на видео нет надписи «Слава пераможцам» на крыше здания «Центра моды», которая появилась там в начале 2017 года. Некоторые зрители решили, что ребята сняли его примерно полгода назад.

По словам создателей нашумевшего видео, съемки проходили 18 октября.

- Я начинающий блогер, не каскадер, - рассказал один из участников видео, 23-летний Алексей. - Идея появилась после того, как я снял видео, где поджег свои ноги до колена и делал сальто. После мы решили поджечь себя полностью. Для чего? Чтобы снять видео, которое увидит большое количество людей, хайпануть (поднять шумиху, прославиться. - Прим.). Что касается надписи, то, если вы не знаете, что объектив может засветить, то можете считать, что видео сделано полгода назад.

Но такая идея стоила ребятам здоровья: они получили ожоги I и II степеней, и оба сейчас находятся в больнице.

- Обжечься мы явно не планировали, это не входило в наши планы, - продолжает Алексей. - Во время того как бежали, я упал, а затем сделал кувырок и ринулся к Свислочи. Потом поняли, что скорая нам все-таки нужна, вызвали ее примерно через час. Нас отвезли в больницу. Мне сделали несколько перевязок, домой скоро отпустят.

- После этого жалеете, наверное, что решились на такое?

- Верно. Не думали, что так получится. Но что сделано, то сделано, жизнь - это борьба.

Напомним, в июле этого года 17-летний видеоблогер из Гомеля поджег себя ради эффектного видео и нырнул в фонтан, в итоге парня разыскала милиция. На него составили протокол за мелкое хулиганство и выписали штраф. За выходку несовершеннолетнего блогера платить пришлось его родителям.