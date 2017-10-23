Лось «эмигрировал» из Беларуси в Литву, перепрыгнув забор на границе

Лось «эмигрировал» из Беларуси в Литву, перепрыгнув забор на границе23
- 23.10.2017, 17:17
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Двухметровое ограждение не стало серьезным препятствием на пути животного.
Камеры видеонаблюдения на белорусско-литовской границе засекли необычного нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Несмотря на то, что на основных тропах миграции животных в сигнализационной системе ограждения предусмотрены специальные лазы, лось испытал оградительный забор на прочность, пишет tut.by.
«Царю лесной чащи срочно понадобилось перейти в сторону соседней страны. Не исключено, что „нарушитель без документов“ собрался на водопой на ближайшую реку Вилия. Именно по ней в этом районе и проходит государственная граница между Беларусью и Литвой», — рассказали в ведомстве.
Сморгонские пограничники с помощью камер отследили решительные действия «нарушителя», для которого двухметровое ограждение не стало серьезным препятствием на пути.