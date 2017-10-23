закрыть
23 октября 2017, понедельник, 20:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Максим Винярский: Нас не спынiць, не разбiць, не стрымаць!

4
  • 23.10.2017, 17:56
  • 1,209
Максим Винярский
Фото: novychas.by

Активист «Европейской Беларуси» вышел на свободу.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский вышел на свободу после 10-суточного ареста.

Максим Винярский был задержан в Минске 13 октября. Утром он вышел выгулять собаку, в этот момент к нему подбежали четыре человека, схватили и посадили в автомобиль.

Московский суд приговорил его к 10 суткам административного ареста за перепостов статьи, который суд счел призывом к несанкционированной акции протеста. В изолятор на Окрестина активиста «Европейской Беларуси» забрали прямо из суда.

Сегодня стало известно, что вместо освобождения Максима Винярского отвезли на «профилактическую беседу» в милицию. Друзья и соратники не смогли встретить Максима на свободе.

Активист «Европейской Беларуси» написал в «Фейсбуке», что находится на свободе и готов продолжать борьбу.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну