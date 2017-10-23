Максим Винярский: Нас не спынiць, не разбiць, не стрымаць! 4 23.10.2017, 17:56

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Максим Винярский

Фото: novychas.by

Активист «Европейской Беларуси» вышел на свободу.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский вышел на свободу после 10-суточного ареста.

Максим Винярский был задержан в Минске 13 октября. Утром он вышел выгулять собаку, в этот момент к нему подбежали четыре человека, схватили и посадили в автомобиль.

Московский суд приговорил его к 10 суткам административного ареста за перепостов статьи, который суд счел призывом к несанкционированной акции протеста. В изолятор на Окрестина активиста «Европейской Беларуси» забрали прямо из суда.

Сегодня стало известно, что вместо освобождения Максима Винярского отвезли на «профилактическую беседу» в милицию. Друзья и соратники не смогли встретить Максима на свободе.

Активист «Европейской Беларуси» написал в «Фейсбуке», что находится на свободе и готов продолжать борьбу.