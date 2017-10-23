Президент Польши подписал закон об увеличении расходов на армию до 2,5% ВВП 1 23.10.2017, 18:06

Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Анджей Дуда подписал поправки к Закону о модернизации и финансировании Вооруженных сил.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к Закону о модернизации и финансировании Вооруженных сил. Законопроект предусматривает увеличение расходов на армию до 2% ВВП в следующем году и их постепенное повышение до 2,1% в 2025 году и до 2,5% в 2030 году, передает «Радио Польша».

Президент Польши отметил, что расходы на Вооруженные силы должны соответствовать динамике экономического роста и соответствовать текущему ВВП, а не прошлогоднему.

По словам главы польского государства, потребности армии огромны, и они будут расти вместе с международным значением Польши.

«Мы реализовываем ряд программ, целью которых является развитие и модернизация польской армии, а также увеличение безопасности польских солдат. Также мы хотим увеличить численность польской армии», - сказал Анджей Дуда.

Поправки к закону предусматривают увеличение числа польских войск до 200 тыс. солдат, включая новый тип Вооруженных сил – Войска территориальной обороны, которые будут насчитывать около 50 тыс. солдат.