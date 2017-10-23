Александр Сокуров: Надеюсь, что у «Матильды» будет только один враг - время 23.10.2017, 18:30

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Александр Сокуров

Знаменитый режиссер рассказал о конфликте с министерством культуры РФ и о том, что его не устраивает в системе российского кинопроката.

Известный российский кинорежиссер Александр Сокуров - обладатель большого числа почетных международных наград в сфере кино. Последняя из них - премия Европейской киноакадемии за вклад в кинематограф, вручение которой пройдет 9 декабря в Берлине. А вот на родине у режиссера нередко возникают сложности в общении с чиновниками от искусства. С них и начался разговор Александра Сокурова с корреспондентом DW.

- С 16 по 18 ноября в Санкт-Петербурге пройдет VI Международный культурный форум. Между тем, на днях появилась информация о том, что первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов составил список тех, чье присутствие на этом форуме, по его словам "нецелесообразно". На втором месте в нем значится ваша фамилия. Как вы относитесь к тому, что попали в "черный список" Минкульта?

-Это, конечно, дурость. Тем более что я не собираюсь участвовать в этом культурном форуме и никогда до этого не участвовал. Это всегда проходило мимо меня, я не являюсь "визитной карточкой" города и русской культуры, чтобы сидеть в этих сообществах. Это еще раз подтверждает, что министерство культуры не занимается тем, чем должно заниматься, то есть организацией культурных процессов. А занимается политическим сыском, это такой своеобразный донос.

- А может быть, причина внесения вас в "черный список" в том, что вы - один из немногих деятелей российской культуры, которые позволяют себе публично спорить с Владимиром Путиным? К примеру, вы заступились за украинского режиссера Олега Сенцова и предложили российскому президенту освободить его.

- Я не соглашаюсь со многим из того, что делает власть в стране, и, действительно, говорю об этом открыто. И не один раз говорил о том, что ситуация с Сенцовым - стыдная для России как для государства. И для меня как для кинематографиста, поскольку это - единственный мой коллега в мире, который находится в арктических лагерях. Я ни секунды не верю в то, что приписывается Сенцову, и характер его деяний ни в какой степени не соответствует этому так называемому "приговору".

По поводу отношения министерства культуры ко мне, я думаю, что оно связано еще с тем, что я решительно не согласен с отношением министерства культуры к российскому кинематографу. Не согласен с тем, как оно действует в отношении кинофестивалей и как относится к организации экономической и профессиональной жизни кинематографа.

Я - последовательный и давний противник того, что делает министерство культуры. И этих претензий у меня гораздо больше, чем то, что связано с Сенцовым, потому что меня крайне беспокоит ситуация с кинематографом в стране - с прокатом, с положением дел в кинематографических учебных заведениях. Это меня тревожит, поскольку я собираюсь, насколько у меня хватит сил, еще работать в этой области.

- Что вас больше всего не устраивает в отношении проката?

- Отсутствие специальной кинопрокатной сети, которая дотируется городами или региональными властями для показа российского и лучшего мирового кино. Это должны быть небольшие кинотеатры в каждом городе. Потому что я рассматриваю некоммерческое кино как фактор просветительский и в некоторой степени образовательный. И эта просветительская функция теряет свои позиции во всем мире. Это - проблема и для Европы, и для России.

Но в европейских странах, в особенности в Германии, известны случаи, когда муниципалитеты финансируют небольшие кинотеатры, которые не зависят от количества зрителей. И это очень важно для поддержания культурной среды.

- Едва ли не главным событием осеннего киносезона в России стал выход на экраны двух фильмов. Это "Крым", которому была оказана большая информационная поддержка и который фактически провалился в прокате. И "Матильда", премьера которой состоится 23 октября и к которой приковано повышенное внимание благодаря скандалам, устроенным противниками этого фильма. Довелось ли вам посмореть эти фильмы, и если да, то как вы их оцениваете?

- Я не смотрел "Крым", а "Матильду" я видел. Алексей (Учитель - Ред. ) организовал специальный просмотр в Санкт-Петербурге, там было несколько человек в зале.

Это такая художественная попытка осмысления исторических фактов. Поэтому все претензии по поводу буквальности не имеют отношения к этому фильму. Это художественный опыт автора. "Матильда" - фильм вполне в рамках стилистики Алексея.

Догадываюсь, что далось это непросто, потому что как режиссер я сам делал исторические фильмы. И желаю ему победить в этом прокатном процессе. Я надеюсь, что вся истерика, связанная с выходом "Матильды" на экраны, спадет и останется фильм, у которого будет только один враг - время. Время должно показать устойчивость художественных качеств этого фильма, как и любого другого.