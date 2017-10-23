Видеохит: Вратарь пропустил гол с пенальти, убежав праздновать промах соперника 23.10.2017, 18:35

4,267

Забавный случай произошел в полуфинальном матче Кубка Таиланда.

В полуфинальном матче Кубка Таиланда между командами "Бангкок Спортс Клаб" и "Сатри Ангтхонг" вратарь пропустил пенальти, убежав праздновать промах соперника, передает pressball.by.

Основное время завершилось вничью (2:2), а в серии пенальти счет был 19:19. Вратарь "Бангкок Спортс Клаб" подошел к "точке", но пробил в перекладину. Радостный вратарь "Сатри Ангтхонг" побежал праздновать промах соперника, а в это время мяч, отскочивший от стойки вверх, опустился на землю и по невероятной траектории залетел в сетку ворот.

Игрок "Сатри Ангтхонг" не смог забить следующий пенальти, и "Бангкок Спортс Клаб" победил в матче.