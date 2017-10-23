Снимки из прошлого, которые повлияют на восприятие мировой истории 2 23.10.2017, 18:56

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Эти фото визуализируют некоторые места и моменты, которые навсегда остались в прошлом.

Фотография существует уже добрых полтора века, и есть возможность хотя бы визуализировать некоторые места и моменты, которые навсегда остались в прошлом, пишет zefirka.net.

1. Группа туристов загорает на вершине Великих пирамид в Гизе.

2. Счастливый Уолт Дисней в день открытия Диснейленда в 1955 году.

3. Роскошный главный обеденный зал «Титаника».

4. Строительство Эйфелевой башни в 1888 году.

5. Тень человека после сброса ядерной бомбы на Хиросиму.

6. Знак Hollywoodland в Лос-Анджелесе в 1925 году.

7. Строительство Сиднейского оперного театра в 1973 году.

8. Начало строительства башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1971 году.

9. Группа туристов в Лас-Вегасе из первых рядов наблюдает за испытаниями ядерной бомбы в 1953 году.

10. Пара показывает своих новорожденных детей дедушке с бабушкой по другую сторону Берлинской стены в 1961 году.

11. Американский индеец на крыше тюрьмы Алькатрас в 1971 году, когда тюрьма была захвачена индейцами.

12. Левую руку статуи Свободы собирают в Париже зимой 1882 года.

13. Разрушенная стена Эмпайр-стейт-билдинг после столкновения бомбардировщика B-25 в 1945 году.

14. Японец на парусной лодке на фоне горы Фудзи, 1890-е годы.

15. Лондон в руинах после атаки немецкой авиации 29 декабря 1940 года.

16. Пустые залы Национальной галереи в Лондоне во время Второй мировой войны: все картины спрятали от нацистов.

17. Салют на Красной площади в Москве в честь победы над нацистской Германией в 1945 году.

18. Недостроенный Тауэрский мост в Лондоне в конце XIX века.

19. Археолог Говард Картер изучает золотой саркофаг Тутанхамона после вскрытия его гробницы в 1923 году.

20. Гувервилль в Центральном парке Нью-Йорка во времена Великой депрессии.

21. На Ниагарском водопаде «выключили» воду в 1969 году для исследований, связанных с эрозией почвы.

22. Мужчины рыбачат на фоне строящегося моста Золотые Ворота в Сан-Франциско в 1930-е годы.

23. Строительство Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в 1966 году.

24. Здание Капитолия в Вашингтоне еще без купола, 1859 год.