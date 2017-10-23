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Норд-Ост. 15 лет

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 23.10.2017, 19:03
  • 2,086
АНТОН ОРЕХЪ

Для российского государства нет ничего важнее, чем оно само.

Мы на «Эхе» сейчас все держим кулаки за нашу Таню, и честно говоря, ни о чем другом думать в эти часы не можем. Но так уж совпало, что ровно 15 лет назад мы точно так же держали кулаки за Наташу Скопцову. Она была машинисткой в службе информации, а в тот страшный день вместе с сестрой Женей оказалась в числе заложников «Норд-Оста». Наташа спаслась, а вот ее сестра погибла.

История «Норд-Оста» навсегда развеяла лично у меня всякие иллюзии насчет важности нашей жизни для родного государства. Для государства нет ничего важнее, чем оно само. Государство — существительное, а все мы — прилагательное. Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему Путин никак не отмечает страшную годовщину. У Путина, оказывается, свой график. А у нас, оказывается, для того, чтобы помянуть жертв терактов есть специальный день, день Беслана. Вот тогда и помянем всех.

Видите ли, какая незадача, очень уж много в стране за последние годы было терактов. Поезда, самолеты, дома, школы, больницы, метро — сотни трагедий, тысячи жертв. Очень много дат. Зачем людей огорчать, вспоминая каждого из погибших? Лучше всех скопом — так гораздо удобнее. Пусть будет всё в день Беслана.

Хорошо, пускай так и будет. Хотя ни хрена это не хорошо. Потому что так удобнее не для того, чтобы помнить, а для того, чтобы забыть! Однако если сейчас у Путина не нашлось времени в его плотнейшем графике для минуты памяти о жертвах Норд-Оста, стало быть он в день Беслана всех вспомнил? Так ведь нет же. Не помню я ни слов его, ни его изображения, ни скорби. И я понимаю почему.

Потому что каждая такая трагедия — это его лично поражение. Каждая жертва — это его личный провал. Как началось с «Курска» так и пошло. Где Путин — там победа, говорили нам. А где жертвы и кровь — там его никогда нет, и не будет.

Мертвых не вернуть, но живые имеют право знать. Родные имеют право на ответ, почему погибли их близкие. Этого ответа им не дали до сих пор. А погибли десятки людей в «Норд-Осте» потому, что власть тогда спасла не их, власть спасала себя. Спасала свои мундиры, погоны, лампасы. Показывала крутость и несгибаемость перед бандитами. Но вместо крутости получилось убожество, а бандиты и после «Норд-Оста» продолжали убивать.

И то, что через два года случился Беслан и следом за страшной трагедией в Москве произошла еще более кошмарная в Северной Осетии — это не случайно. По-другому просто не могло быть. Власть не хочет обо всем этом вспоминать. Власть хочет, чтобы и мы не вспоминали.

Но давайте оставаться людьми и не забывать о тех, кто погиб. Не только в день Беслана, но и в дни годовщин всех других трагедий. И не только в дни годовщин. Кроме нас с вами никто этого не сделает.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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