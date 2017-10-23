Школьникам расскажут историю Беларуси по мотивам произведений Короткевича 23.10.2017, 19:13

На осенних каникулах пройдет первый историко-мистический лагерь по мотивам произведений Владимира Короткевича.

Познакомиться с загадочной и таинственной Беларусью, совершить путешествие по знаменитым произведениям Владимира Короткевича и Яна Борщевского, прикоснуться к живой истории — все это станет реальностью для белорусских школьников в дни осенних каникул, передает nn.by.

Печально, но факт: история Беларуси, ее фольклор, легенды и предания до сих пор остаются за рамками широкого внимания и интереса. И, к сожалению, для наших детей это почти неизвестный мир. Сухие, сжатые строки из школьной программы — вот вся доступная им информация. Так мало хороших книг на эту тему, и полный вакуум в кинематографе - стоит ли удивляться, что супергероев из американских комиксов наши дети, как правило, знают лучше, чем персонажей из белорусских легенд.

Поэтому так радует новая возможность для детей и подростков окунуться в мир белорусской культуры и истории. С 29 октября по 4 ноября приключенческий лагерь «Легенда» создает для детей 10-15 лет новое историко-мистическое приключение «Дикая Охота» по мотивам произведений В.Короткевича, Я.Борщевского, белорусских сказок и легенд. Юные герои смогут в самой увлекательной форме познакомиться с историей и фольклором Беларуси, окунуться в мир сказаний и легенд, узнать про обряды и традиции, выучить народные песни и игры!

Программа пройдет в усадьбе «Заповедный остров», находящейся в уникальном месте — на настоящем островке между двух озер: Ивесь и Озерко. Ручьи и болота отделяют ее от всего мира. Места здесь невероятно живописные. Увидеть дикого зверя или птицу тут не диковинка, а ручьи и болота отделяют усадьбу от всего мира.

На берегу озера Шо была стоянка племени кривичей. На месте самой усадьбы, как считают ученые, было капище, где древние славяне молились богам. Рядом есть древнее кладбище староверов с каменными восьмиконечными крестами, курганы кривичей, старый разрушенный костел и ещё много интересного и таинственного, что откроется во время приключений.

«Легенда о «Дикой охоте» позволяет в самой увлекательной форме познакомиться с историей и фольклором Беларуси, окунуться в мир сказаний и легенд, узнать больше про обряды и традиции наших предков, выучить народные песни и игры» - считают организаторы.

Детские лагеря «Легенда» уже несколько лет воссоздают целые миры приключений, волшебства и легенд. Приключения на Диком западе и в Школе волшебства, отряде Робин Гуда и Детективном агентстве позволяют не только весело и интересно проводить время, но и открывать для себя окружающий мир, искать и находить ответы на жизненные вопросы, учиться дружить…

Новая программа «Дикая охота» откроет детям мир Старажытнай Беларусi, с ее загадками и тайнами. Там они смогут прикоснуться к прошлому своей земли, ощутить его красоту и романтику, почувствовать связь времен, и осознать себя белорусами в настоящем.