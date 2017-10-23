В Минске покончил с собой 16-летний лицеист БГУ

В Минске покончил с собой 16-летний лицеист БГУ7
- 23.10.2017, 19:17
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Инцидент произошел возле дома, где подросток проживал.
Тело шестнадцатилетнего подростка с признаками падения с высоты найдено сегодня в Минске, сообщила БелТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Инцидент произошел возле дома, где подросток проживал.
«На месте происшествия, где с признаками падения с высоты было обнаружено тело 16-летнего подростка, по предварительной информации, учащегося Лицея БГУ, работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску», - проинформировала Юлия Гончарова.
Известно, что парня звали Глеб Каленик. Ему было 16 лет. Глеб учился в 11 классе, специальность — физика.
На своей странице ВКонтакте Глеб оставил статус «Я сам во всем виноват».
Про парня лицеисты говорят, что учился нормально — то есть трагедия вряд ли связана с учебой. То же повторяет и администрация. Кстати, подробнее комментировать трагедию в администрации лицея пока отказываются.