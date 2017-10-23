В Минске покончил с собой 16-летний лицеист БГУ 7 23.10.2017, 19:17

6,743

Инцидент произошел возле дома, где подросток проживал.

Тело шестнадцатилетнего подростка с признаками падения с высоты найдено сегодня в Минске, сообщила БелТА официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Инцидент произошел возле дома, где подросток проживал.

«На месте происшествия, где с признаками падения с высоты было обнаружено тело 16-летнего подростка, по предварительной информации, учащегося Лицея БГУ, работает следственно-оперативная группа управления СК по Минску», - проинформировала Юлия Гончарова.

Известно, что парня звали Глеб Каленик. Ему было 16 лет. Глеб учился в 11 классе, специальность — физика.

На своей странице ВКонтакте Глеб оставил статус «Я сам во всем виноват».

Про парня лицеисты говорят, что учился нормально — то есть трагедия вряд ли связана с учебой. То же повторяет и администрация. Кстати, подробнее комментировать трагедию в администрации лицея пока отказываются.