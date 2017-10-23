10 самых молодых глав государств и правительств в мире 23.10.2017, 20:09

Эмманюэль Макрон

У 31-летнего новоизбранного канцлера Австрии подобралась довольно разношерстная и интересная компания.

15 октября в Австрии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых новым федеральным канцлером стал 31-летний министр иностранных дел Себастьян Курц.

Таким образом, Курц стал самым молодым федеральным канцлером в истории Австрии и одним из самых молодых лидеров в современной Европе. И, стоит отметить, компания у него довольно разношерстная и интересная, пишет fototelegraf.ru.

Новоизбранный Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, 31 год.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, 33 или 34 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, 39 лет.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, 41 год.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, 43 года.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, 37 лет.

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, 37 лет.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, 39 лет (слева).

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, 44 года.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, 43 года.