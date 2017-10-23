закрыть
23 октября 2017, понедельник, 20:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

10 самых молодых глав государств и правительств в мире

  • 23.10.2017, 20:09
Эмманюэль Макрон

У 31-летнего новоизбранного канцлера Австрии подобралась довольно разношерстная и интересная компания.

15 октября в Австрии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых новым федеральным канцлером стал 31-летний министр иностранных дел Себастьян Курц.

Таким образом, Курц стал самым молодым федеральным канцлером в истории Австрии и одним из самых молодых лидеров в современной Европе. И, стоит отметить, компания у него довольно разношерстная и интересная, пишет fototelegraf.ru.

Новоизбранный Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, 31 год.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын, 33 или 34 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, 39 лет.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, 41 год.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, 43 года.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, 37 лет.

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, 37 лет.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, 39 лет (слева).

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, 44 года.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, 43 года.


Мнение

Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик
Пытайтесь изменить что-то сейчас
Пытайтесь изменить что-то сейчас Виталий Овчаренко


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну