БАТЭ на выезде победил «Днепр» и поднялся на второе место 23.10.2017, 20:11

Борьба за «золото» в чемпионате Беларуси не утихает.

БАТЭ обыграл «Днепр» в гостевом матче 26-го тура чемпионата страны — 2:0, передает «Прессбол».

У «желто-синих» забитыми мячами отметились Алексей Риос и Михаил Гордейчук, для которого гол стал 15-м в текущем сезоне высшей лиги (лучший показатель среди бомбардиров).

Борисовчане набрали 57 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, у лидирующего «Шахтера» — 59 баллов, у минского «Динамо» — 56. Могилевский клуб с 22 очками идет 11-м.

Днепр — БАТЭ — 0:2

Днепр: Копанцов — Доценко, Кики Габи, Башлай, Барсуков, Гречихо, Павлов (к) (Рыбаков, 68), Терещенко, Тупчий, Левицкий (Шрамченко, 87), Гурбанов (Концевой, 77).

Запасные: Довгялло, Гевлич, Шепелев, Бордуков.

БАТЭ: Щербицкий — Гайдучик, А.Володько (Яблонский, 81), Риос, Милунович, Драгун, Стасевич, Бага (Березкин, 75), М.Володько, Родионов (к) (Сигневич, 67), Гордейчук.

Запасные: Чичкан, Рушевич, Иванич, Поляков.

Голы: 0:1 — Риос (56). 0:2 — Гордейчук (69).