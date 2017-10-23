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Дедовщина в армии: рекомендации родственникам солдат

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  • 23.10.2017, 20:20
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Если солдат сталкивается с этой проблемой, ее не надо замалчивать.

Дедовщина - это преступления в армии. И если солдат сталкивается с этой проблемой, ее не надо замалчивать. Надо действовать решительно и быстро, считают правозащитники. Родственники солдат должны понимать: если они не сообщат об этих преступлениях государственным органам и общественности, то этого не сделает никто, пишет «Вясна».

I. Что такое дедовщина?

Дедовщина - неуставные отношения, которые выходят за рамки должностных полномочий. Проявляется в том, что солдаты, прослужившие более долгий срок, сержанты, прапорщики используют различные формы психологического и физического насилия в отношении солдат-срочников.

С точки зрения прав человека:

это жестокое и бесчеловечное обращение, пытки - они недопустимы ни при каких обстоятельствах.

В белорусском законодательстве:

такие действия как избиение, физические и психологические издевательства, вымогательство денег и тому подобное, криминализированы - являются преступлением и наказываются. Их не надо замалчивать - надо действовать решительно.

ІІ. Каким образом заявить о дедовщине?

Решать проблему с руководством воинской части - неэффективно.

Ведь никто не заинтересован "выносить сор из избы".

Эффективнее записаться на прием к министру обороны, изложить ему проблему и требовать перевести солдата в другую воинскую часть. Также следует направить в Министерство обороны письменное обращение, чтобы была проведена внутренняя проверка.

Надежнее обращаться в государственные органы, которые вне военной системы - Следственный комитет, прокуратуру, милицию.

Нужно подать заявление о совершении преступления в отделения перечисленных органов - по месту нахождения воинской части либо по месту жительства заявителя.

Не получается подать заявление лично - можно отправить его почтой.

Правоохранительный орган, куда направлено заявление, должен:

- рассмотреть заявление или перенаправить ее в тот орган, который обязан ее рассмотреть;

- провести проверку;

- при установлении состава преступления принять решение о возбуждении уголовного дела.

III. Куда обращаться за помощью?

Правозащитные организации, которые работают в Минске и регионах, дадут юридическую консультацию или советы, составят обращения в соответствующие правоохранительные органы. Также помогут в распространении информации, чтобы придать делу общественный резонанс.

Медиа расскажут о ситуации беззакония, обратятся за официальными комментариями к должностным лицам, будут следить за развитием ситуации и поддерживать информационно.


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