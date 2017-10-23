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Фотофакт: В Бердянске памятник Дзержинскому переделали в казака

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  • 23.10.2017, 20:33
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В Минске же памятник одному из инициаторов красного террора стоит с 1947 года.

В Бердянске Запорожской области декоммунизировали бюст одного из инициаторов красного террора Феликса Дзержинского, расположенный на территории Бердянской исправительной колонии.

Как сообщает pro.berdyansk.biz, памятник железному Феликсу не снесли, а переделали в памятник украинскому казаку Максиму Кривоносу.

В частности, Дзержинскому удлинили усы, «сбрили» бородку, сделали казацкий оселедец и «переодели» в вышиванку. На памятник повесили табличку с надписью «Максим Кривонос (Перебийнис). 1600-1648. Полковник войска Запорожского».


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