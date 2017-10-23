Солигорский «Шахтер» гарантировал себе медали чемпионата Беларуси 1 23.10.2017, 21:07

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За четыре тура до финиша на счету «горняков» 59 баллов.

Солигорский «Шахтер» гарантировал себе медали по итогам чемпионата Беларуси-2017 за четыре тура до финиша, пишет «Прессбол».

Жодинское «Торпедо»-БелАЗ, потеряв очки в матче с «Минском» (1:1), утратило шансы попасть на пьедестал.

У «горняков» после 26 туров 59 баллов. Далее следуют БАТЭ (57*) и минское «Динамо» (56). У «автозаводцев» из Жодино 45 пунктов — они на четвертой позиции.