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Видеофакт: Собака Макрона остановила совещание в Елисейском дворце

  • 23.10.2017, 21:13
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Неожиданное появление пса вызвало смех у присутствующих на совещании.

Собака французского президента Эммануэля Макрона остановила совещание в Елисейском дворце, передает ВВС.

Немо задрал лапу у камина в том же помещении, где под объективами видеокамер сидел его хозяин с министрами — участниками совещания.

Поступок собаки вызвал смех у присутствующих. Макрон заверил, что такое во дворце случается очень редко.


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