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Росгвардеец в Чечне застрелил четырех сослуживцев

  • 23.10.2017, 21:21
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Они скончались от полученных ранений

Военнослужащий Росгвардии застрелил в Чечне четырех своих сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии в станице Шелковская около 16.00.

Застреливший военнослужащих старший лейтенант был ликвидирован сотрудниками дежурного подразделения, сообщает агентство.

На место происшествия отправилась группа офицеров центрального аппарата Росгвардии, куда входят представители безопасности, психологи. Назначена служебная проверка.


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