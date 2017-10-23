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«В душе я немного белорус»

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  • 23.10.2017, 21:27
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Как бельгиец приехал в деревню под Добрушем и остался там навсегда.

Уроженец Королевства Бельгия 76-летний Жак Гераертс живет в Беларуси 12 лет.

Еще в первый визит в нашу страну мужчину поразили местные природа и люди. «Красивые», — объясняет «Добрушскому краю» первые впечатления о синеокой иностранец. Осталось ли мнение господина Жака таким же спустя годы, или же Беларусь оказалась не похожей на сложившийся за границей стереотип о ней?

... Джинсы и рубашка из той же ткани, теплый шарф. Даже кепка, и та на синтепоне. С приходом холодов, говорит Жак Гераертс, это его каждодневное «обмундирование».

— В Бельгии сейчас плюс 21, — поясняет собеседник с заметным акцентом. — С детства привык к теплой погоде, поэтому стараюсь не простужаться.

Наготове у бельгийца и лучшее, по его мнению, средство от осенних простуд — ирландский кофе. Крепкий ароматный напиток не только отлично бодрит в промозглые октябрьские дни, но и служит «мостиком» между бельгийскими и белорусскими привычками пенсионера.

После первых глотков из белоснежной фарфоровой чашки господин Жак начинает рассказ о Беларуси. Впервые мужчина услышал о нашей стране в благотворительной организации, в которой состоял волонтером. Добросердечные бельгийцы после аварии на Чернобыльской АЭС старались оказать пострадавшим любую посильную помощь. Навещая страну, в частности, наши агрогородки Иговка, Крупец, Корма, Жак понимал: здесь ему хочется остаться навсегда.

— Визу нужно было обновлять каждые три месяца. Это утомляло, — вспоминает собеседник. — Катализатором для переезда стала кончина матери. Кроме нее у меня в Бельгии осталась только дочка, но она уже взрослая и самостоятельная. С увольнением тоже проблем не возникло — к тому времени я вышел на пенсию. Поэтому, распродав имущество, переехал сюда и оформил вид на жительство в Беларуси.

Осваиваться в Иговке, там два года жил Жак Гераертс, помогала семья Паруковых. Конечно, на первых порах из-за незнания языка и привычек белорусов у иностранного пенсионера возникали трудности. Но желание приспособиться, а также талант полиглота (господин Жак прекрасно знает фламандский, английский, немецкий, французский, голландский языки) стали основой его привыкания к местным реалиям.

— Русский начал учить еще в Бельгии, — признается Жак Гераертс. — Правда, там освоил только алфавит. Разговорным языком начал заниматься по приезду в Беларусь. Слушал, запоминал, старался повторить. Так понемногу и выучил. Читать тоже могу, а вот с письмом беда. А вообще русский язык сложный. Тут столько форм глаголов! Пока привык, часто в общении с местными жителями пользовался жестами.

А вот с чем у теперешнего добрушанина проблем нет, так это с личной жизнью. Местную красавицу Наталью он встретил на танцах в баре, куда пошел с другом Йоханом. Тот наведался в наш райцентр, чтобы лично узнать, как живется его земляку за пределами родины.

— Наташа приглянулась сразу обоим, — улыбается пенсионер. — Но я, погрозив другу пальцем, сказал: «Она будет моей!» В этом году отмечаем десятилетие брака.

Последний раз свой родной Воммерсом бельгиец Жак навещал два года назад. За время жизни в Беларуси, говорит, это родная деревушка разрослась до размеров города. Прогулялся собеседник и мимо бывшего места работы: когда-то он был директором на заводе электроприборов (в нашей служебной иерархии эта должность соответствует начальнику отдела). Профессиональные навыки помогли мужчине и в обустройстве нового дома. Вся электрика — его работа. Починка многочисленных электроприборов — тоже.

— А вот жена — замечательный кулинар, — делится Жак Гераертс. — Отлично готовит мои любимые пельмени, блины, супы. Нравится мне и тушеный картофель. Блюда белорусской кухни вкусные, привык к ним быстро. Только не хватает хорошего кофе, соусов и нашего сахара.

Пенсионер демонстрирует пачку с порошком бежевого цвета. «Пахнет карамелью», — отмечаем про себя.

На прощание задаем господину Жаку «финальный» вопрос: чем же его покорила Беларусь?

— Я работал и жил в разных странах: Бельгии, Франции. И нигде не чувствовал себя так хорошо, как здесь. Наверное, в душе я немножко белорус.


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