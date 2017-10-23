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Белоруска, служившая в армии: Нужно «взорвать» систему и построить новую

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  • 23.10.2017, 21:57
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Ирина Кондратьева

Белоруски рассказали, почему армия не оправдала их надежды.

Начало октября запомнится драматическим: в учебной военной части в Печах в петле нашли 21-летнего солдата Александра Коржича. С каждым днем вскрываются все новые подробности трагедии.

Про дедовщину в белорусской армии начали рассказывать многие бывшие военнослужащие: явление это не единичное, а системное. На женщин в нашей стране не распространена воинская повинность, тем не менее, некоторые целенаправленно идут на службу в Вооруженные силы. Nn.by предлагает истории двух белорусок и их взгляд на современную армию.

Ирина Кондратьева: «Романтический образ армии разрушился на глазах»

Ирина Кондратьева

«В моем подростковом мозгу армия всегда была чем-то важным, интересным и необычным. Тем, что дает тебе возможность стать частью серьезного и важного. Поэтому после 11 классов я по собственному желанию поступила в колледж связи. По окончании по распределению попала в 56-й отдельный полк связи.

Естественно, я принимала участие в учениях, умею стрелять, собирать и разбирать автомат, бросать гранаты. За мной был закреплен «ЗИЛ», я обслуживала машину, а также выполняла бумажную работу: вела журналы, подготавливала для бойцов конспекты.

Женщинам в армии, к сожалению, отводится такая роль: все эти бумажки, которыми заниматься не просто скучно, а даже бессмысленно.

Я же представляла себе это иначе: сразу была очень активна, надеялась, что нас по-настоящему обучат каким-то практическим вещам, чтобы, если что, защищать родину… Но этому не учили ни нас, ни парней. Зато относились к бойцам так, будто это недолюди. Те случаи с дедовщиной, суициды в армии — это же все не на пустом месте. И все эти вещи наносят вред имиджу нашей армии — понятно, почему молодые люди не хотят идти служить: они банально не могут быть уверены в своей безопасности.

Нас, конечно, никто не трогал. Но постоянный флирт, недвусмысленные намеки не только со стороны бойцов, но и офицеров — все это мы ощутили на себе в весьма концентрированной форме.

Моих былых романтических настроений как не бывало, идеальный образ армии разрушился на глазах. Поэтому я отработала распределение и ушла в сферу логистики. И с нынешними представлениями об армии я бы никогда туда не вернулась, несмотря на стабильные зарплаты, которые подкупают многих женщин и мужчин, это место небезопасно. Система, которой ты обязан лишь подчиняться, даже если она тупая, там нет человеческого выбора».

Екатерина Я.: «Нравственные ценности у меня на первом месте, поэтому в структуре я не задержалась»

Екатерина Я

«Еще в детстве я заявила матери, что после того как вырасту, пойду служить, на что она только усмехалась, говорила, что не женское это дело — ходить в наряды и стрелять из табельного оружия. Но гены отца, видимо, взяли верх: он у меня был капитаном 3 ранга в составе Пинской речной военной флотилии.

Пять лет я училась в Военной академии, потом попала в 103-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, получила звание лейтенанта, а спустя пять лет ушла из сферы. При том что все это на протяжении многих лет было моей мечтой: я сознательно отлично училась, стала трехкратной чемпионкой Вооруженных Сил по стрельбе из штатного оружия…

Наша армия — она для ленивых: думать не надо, можно не развиваться и деградировать, но тебя все равно будут повышать в звании.

К чему говорить о том, чтобы интеллектуально, если даже физически сложно развиваться: каждый день похож на предыдущий. Именно поэтому у нас в застое находится руководящий аппарат, в первую очередь. Представьте такую ситуацию в бизнесе. Это невозможно: если ты плохой программист или менеджер — тебя быстро уволят.

Никакой дедовщины в наш адрес не было, но как равноправных коллег нас никто не воспринимал. Послать на три буквы — это норма. Заигрывать с девушками — тоже. Намеки на физическую близость имели место даже от начальников.

Я понимаю, что на подобное поведение влияет не столько армия, сколько воспитание, но так получается, что в армии сконцентрированы такие вот невоспитанные элементы.

А как изменить то, как деградирует наша армия? Я вижу только один выход: «взорвать» систему и построить совершенно новую. Рыба, как говорится, гниет с головы.


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