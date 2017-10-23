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В Смоленской области задержали белоруса

  • 23.10.2017, 22:25
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Гражданина Беларуси два года разыскивали за мошенничество.

В Смоленской области сотрудники полиции задержали белоруса, которого разыскивают за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Задержали белоруса в городе Десногорске. Он превысил скорость, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Оказалось, что мужчина с декабря 2015 года находится в межгосударственном розыске. Его подозревают в мошенничестве.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Задержанному 26 лет, проживал в Витебской области. Там входил в доверие к знакомым, просил в долг деньги на создание фирмы. Он завладел деньгами потерпевших на сумму более 8 миллионов рублей (около 140 тысяч долларов), а потом переехал в Рославль Смоленской области, отмечают в МВД РФ.

Сейчас белорус задержан, по ст. 91−92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Об этом сообщили инициатору розыска.


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