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Белорусы создали уникальное устройство для наблюдения за легкими

  • 23.10.2017, 22:36
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Белорусский стартап Healthy Networks получил $100 тысяч от фонда Spacemind Capital на дальнейшее развитие проекта.

Белорусский стартап Healthy Networks создал уникальное устройство «электронный стетоскоп» и мобильное приложение для него и получил $100 тысяч от фонда Spacemind Capital на дальнейшее развитие проекта.

Электронный стетоскоп прикладывается к телу и передает сигнал на телефон через Bluetooth. Затем сигнал обрабатывает нейронная сеть, которая устанавливает тип хрипов, после чего пользователь отвечает на ряд вопросов, и система анализирует его состояние, пишет «Наша Нива».

Устройство может распознавать такие широко распространенные заболевания как астма, пневмония, бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких с точностью 85%.

Как рассказала соосновательница стартапа Елена Бинецкая, устройство и мобильный приложение сейчас находятся в режиме тестирования: бета-версии доступны только проинструктированным пользователям и установлены на их личные телефоны.

Предполагается, что цена конечного продукта составит около 80 рублей.


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