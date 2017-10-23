Летальное оружие для Украины: Все вопросы согласованы, слово лишь за Трампом 23.10.2017, 22:41

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Дональт Трамп

Вашингтон и Киев завершили подготовительные работы для организации поставок американского оружия в Украину.

Вашингтон и Киев завершили подготовительные работы для организации поставок американского оружия в Украину, а их начало в настоящий момент зависит только от политического решения президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник в интервью агентству «Укринформ» рассказал начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко, который сейчас находится в США.

«Такая перспектива есть, все перечни согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ожидаем только политического решения», — заявил он, говоря о поставках оружия.

Муженко сообщил, что в США он намерен обсудить с военным руководством этой страны расширение формата сотрудничества в контексте масштабного реформирования украинской армии. «Речь идет об изменениях в генеральном штабе, видах вооруженных сил, а также в самом Министерстве обороны Украины с целью улучшения коммуникаций и приобретения соответствующих возможностей не только на оперативном, но уже и на стратегическом уровне», — пояснил начальник генштаба.

По его словам, украинская делегация отправилась в США по приглашению Пентагона для участия в заседании начальников генеральных штабов разных стран, которое будет посвящено борьбе с терроризмом. «Кроме того, нашей программой предусмотрено ознакомление с центрами национальной гвардии штата Калифорния, а также проведение ряда двусторонних встреч, начиная с Совета национальной безопасности США, завершая военным руководством Пентагона», — добавил Муженко.