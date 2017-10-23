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Белорусы завоевали 14 медалей на ЧЕ по спортивной акробатике

  • 23.10.2017, 22:45

Чемпионат Европы по спортивной акробатике принимал польский Жешув. 

Белорусские атлеты завоевали 14 медалей на чемпионате Европы по спортивной акробатике в польском городе Жешув, сообщает БелТА.

В заключительный день соревнований белорусские спортсмены принесли сборной четыре медали. В балансовом упражнении смешанных пар на вторую ступень пьедестала с результатом 29,440 балла поднялись Артур Беляков и Ольга Мельник. Лучше выступили лишь титулованные россияне Марина Чернова и Георгий Патарая.

Бронзовую медаль в динамических упражнениях завоевали Карина Сандович, Юлия Ивончик и Вероника Набокина — 28,140 очка, уступив соперницам из Великобритании и России.

Среди юниоров в соревнованиях мужских пар серебряная медаль в балансировании досталась Олегу Михалевичу и Максиму Маркевичу.

В состязаниях мужских групп в балансовых упражнениях на третью ступень пьедестала почета поднялись Никита Борисенко, Владислав Лишов, Артем Бухвалов и Роман Макаренко. В сумме спортсмены набрали 25,260 балла.


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